Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını doğrudan ve olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sürücüleri yakından ilgilendiren son gelişmeye göre, motorin (mazot) fiyatlarına 7 Temmuz Salı günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1,31 TL zam gelmesi bekleniyor. Yapılacak bu fiyat artışı öncesinde, 6 Temmuz 2026 itibarıyla büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde listeleniyor: