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Motorine zam var mı? Mazot ne kadar olacak? 6 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

Motorine zam var mı? Mazot ne kadar olacak? 6 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

13:306/07/2026, Pazartesi
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Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına 1,31 lira zam bekleniyor. Zamla birlikte sürücüler, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip etmeye başladı.

Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını doğrudan ve olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sürücüleri yakından ilgilendiren son gelişmeye göre, motorin (mazot) fiyatlarına 7 Temmuz Salı günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1,31 TL zam gelmesi bekleniyor. Yapılacak bu fiyat artışı öncesinde, 6 Temmuz 2026 itibarıyla büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde listeleniyor:

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorin yeni zamla birlikte İstanbul'da 66 liraya, Ankara'da 67,07 liraya, İzmir'de 67,34 liraya, doğu illerinde ise 68,80 liraya çıkması bekleniyor.

AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.85 TL

Motorin: 64.69 TL

LPG: 31.19 TL


ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.66 TL

Motorin: 64.50 TL

LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.80 TL

Motorin: 65.76 TL

LPG: 31.19 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.04 TL

Motorin: 66.03 TL

LPG: 30.99 TL

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Motorine zam var mı? Mazot ne kadar olacak? 6 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları