Ekim Turizm halka arz sonuçları kaç lot verdi?

Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar açıklandı. Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının halka arzında, halka arz edilen 162 milyon adet payın tamamı satıldı. Halka arz büyüklüğü 4 milyar 902 milyon 120 bin TL olarak gerçekleşti.

1 /6 Ak Yatırım Menkul Değerler tarafından Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin sonuçlar bildirildi. Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında pay başına fiyat 30,26 TL olarak belirlendi. Halka arzda toplam 726 bin 900 adet filtrelenmemiş başvuru alınırken, planlanan tahsisatın 1,59 katı talep toplandı. Halka arz sonucunda toplam 707 bin 851 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

2 /6 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzda, pay başına fiyat 30,26 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen 162 milyon adet payın tamamı satılırken, halka arz büyüklüğü 4 milyar 902 milyon 120 bin TL oldu. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 19,47 olarak gerçekleşti.

3 /6 Halka arzda toplam 7 milyar 787 milyon 817 bin 543,10 TL tutarında ve 257 milyon 363 bin 435 adet paya karşılık gelen 726 bin 900 adet filtrelenmemiş başvuru alındı.

4 /6 Yurt içi bireysel yatırımcılar ile yüksek talepte bulunacak yatırımcılara tahsis edilen payların 1,31 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların ise 2,72 katı talep toplandı. Böylece halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,59 katı talep oluştu.

5 /6 Halka arz sonucunda, 707 bin 760 adedi yurt içi bireysel ve yüksek talepte bulunacak yatırımcılar olmak üzere, toplam 707 bin 851 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.