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İsvea Seramik halka arz sonuçları açıklandı: ISVEA kaç lot dağıttı?

İsvea Seramik halka arz sonuçları açıklandı: ISVEA kaç lot dağıttı?

13:486/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
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İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş halka arzı için 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplamıştı. İsvea Seramik halka arz sonuçları belli oldu. İsvea Seramik ISVEA lot dağıtımı detayları.

Halk Yatırım, Isvea Seramik'in halka arz sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 20,90 TL olarak açıklanırken, halka arz edilen 67 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.

Buna göre halka arz büyüklüğü 1,4 milyar TL oldu. Halka arzda; yurtiçi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,33 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcılara ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,86 katı oranında talep geldi.

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş halka arzı için 1-3 Temmuz'da talep toplanmıştı. Halka arz sonuçları bugün KAP'ta duyuruldu. Halka arz büyüklüğü 1.400.300.000 TL oldu. Isvea Seramik paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşmişti.

İSVEA KAÇ LOT DAĞITTI?

Halka arzda toplamda 67 milyon lot pay dağıtımı oldu. Bireysel yatırımcıya matematiksel olarak 44, 45 lot pay düşüyor.

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