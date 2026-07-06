Buna göre halka arz büyüklüğü 1,4 milyar TL oldu. Halka arzda; yurtiçi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,33 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcılara ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,86 katı oranında talep geldi.