Saat ve Saat halka arz fiyatı ne kadar?

Saat ve Saat halka arzında pay başına satış fiyatı 56,00 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, talep toplama sürecinde bu fiyat üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Saat ve Saat kaç lot satışa sunulacak?

Halka arz kapsamında toplam 66 milyon 944 bin 955 adet pay yatırımcılara sunulacak. Bunun yanında 13 milyon 388 bin 991 adet ek satış hakkı da bulunuyor.