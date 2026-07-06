Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? CTE zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, şoför, mübaşir, icra kâtibi, güvenlik görevlisi sonuç sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile icra dairelerinde istihdam edilecek personel için 7 Haziran’da başlayan başvurular, 22 Haziran'da tamamlandı. Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, destek personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför ve aşçı gibi farklı kadrolarda alımı yapılacak kadrolar açin Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurular gerçekleştirildi. Adayların merakla beklediği personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih ise merak konusu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte başvuru süreci ve sonuç takvimine ilişkin ayrıntılar.