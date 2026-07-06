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A101 9 Temmuz 2026 Kataloğu: Ayaklı vantilatör, soğuk buharlı masaüstü 1an, waffle makinesi, kamp çadırı, akülü çocuk arabası geliyor

A101 9 Temmuz 2026 Kataloğu: Ayaklı vantilatör, soğuk buharlı masaüstü 1an, waffle makinesi, kamp çadırı, akülü çocuk arabası geliyor

17:05, 06/07/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:05, 06/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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A101 9 Temmuz 2026 Kataloğu: Ayaklı vantilatör, soğuk buharlı masaüstü 1an, waffle makinesi, kamp çadırı, akülü çocuk arabası geliyor

A101 market zincirinin merakla beklenen 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu yayınlandı ve bu hafta özellikle yaz sıcaklarına pratik çözümler sunan küçük ev aletleri ön plana çıkıyor. Aldın Aldın sloganıyla Perşembe günü raflarda yerini alacak fırsat ürünleri arasında, bunaltıcı günlerde ferahlık sağlayacak ayaklı vantilatör 999 TL, masa başında serinlemek isteyenler için soğuk buharlı masaüstü fan 499 TL ve alternatif olarak şarjlı masaüstü Fanı 199 TL cazip fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Evde lezzetli atıştırmalıklar hazırlamayı sevenler için ise waffle makinesi 999 TL fiyat etiketiyle mutfak reyonundaki yerini almaya hazırlanıyor. Teknolojiden elektrikli bisikletlere, kamp malzemelerinden oto aksesuarlarına kadar geniş bir yelpazede indirimlerin yer aldığı bu zengin katalog, bütçe dostu alışveriş yapmak isteyen binlerce tüketici için yine kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte 9 Temmuz Perşembe A101 aktüel kataloğu.

A101 9 Temmuz 2026 aktüel kataloğu yayınlandı. 9 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli olacak katalogda yaz sezonuna yönelik birçok fırsat dikkat çekiyor. A101’de bu hafta televizyon modelleri, vantilatör ve buharlı el fanı çeşitleri, güneş kremi ürünleri, kamp sandalyesi, çadır, şişme yatak, bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet, küçük ev aletleri, beyaz eşya ve oto aksesuarları satışa sunulacak. Yaz tatili, piknik, ev yenileme ve serinleme ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin öne çıktığı A101 aktüel kataloğu, 9 Temmuz haftasında indirimli alışveriş yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği kampanyalar arasında yer alıyor.

A101 9 Temmuz 2026 aktüel kataloğu yayınlandı. 9 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli olacak katalogda yaz sezonuna yönelik birçok fırsat dikkat çekiyor. A101’de bu hafta televizyon modelleri, vantilatör ve buharlı el fanı çeşitleri, güneş kremi ürünleri, kamp sandalyesi, çadır, şişme yatak, bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet, küçük ev aletleri, beyaz eşya ve oto aksesuarları satışa sunulacak. Yaz tatili, piknik, ev yenileme ve serinleme ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin öne çıktığı A101 aktüel kataloğu, 9 Temmuz haftasında indirimli alışveriş yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği kampanyalar arasında yer alıyor.

A101 9 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Samsung 70'' UHD Smart TV 43.999 TL

Hi-LEVEL 55'' Frameless UHD QLED WEBOS TV 18.999 TL

Samsung 50" QLED TV 28.999 TL

Piranha 7870 Bluetooth Hoparlör 1.399 TL

Piranha 7870 Bluetooth Hoparlör 1.399 TL

NOONA İkili Yaka Mikrofonu 599 TL

Piranha 5446 Kablosuz Tripod Selfie Çubuğu 999 TL

Piranha 9985 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 549 TL

Piranha 7865 Bluetooth Hoparlör 479 TL

Piranha 5520 Su Buharlı Şarjlı El Fanı 249 TL

Piranha 5568 Şarjlı Masaüstü Fanı 199 TL

A101 9 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞUSamsung 70'' UHD Smart TV 43.999 TLHi-LEVEL 55'' Frameless UHD QLED WEBOS TV 18.999 TLSamsung 50" QLED TV 28.999 TLPiranha 7870 Bluetooth Hoparlör 1.399 TLPiranha 7870 Bluetooth Hoparlör 1.399 TLNOONA İkili Yaka Mikrofonu 599 TLPiranha 5446 Kablosuz Tripod Selfie Çubuğu 999 TLPiranha 9985 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 549 TLPiranha 7865 Bluetooth Hoparlör 479 TLPiranha 5520 Su Buharlı Şarjlı El Fanı 249 TLPiranha 5568 Şarjlı Masaüstü Fanı 199 TL

Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Revolt Benzinli Motosiklet 44.990 TL

Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL

SEG Çamaşır Makinesi 17.999 TL

Kiwi Gizli Damacanalı Dahili Otomatik Çaycılı Sıcak Soğuk Dijital Su Sebili 10.999 TL

Midea Tezgah Altı Buzdolabı 6.399 TL

Kiwi Waffle Makinesi 999 TL

English Home Çay Makinesi 1.599 TL

Kule Tipi Vantilatör 1.399 TL

Aprilla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 699 TL

Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 499 TL

Philips Buharlı Ütü 3.399 TL

Kiwi Soğuk Buharlı Masaüstü Fan 499 TL

Ayaklı Vantilatör 999 TL

El Fanı 179 TL

Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TLRevolt Benzinli Motosiklet 44.990 TLVolta Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TLSEG Çamaşır Makinesi 17.999 TLKiwi Gizli Damacanalı Dahili Otomatik Çaycılı Sıcak Soğuk Dijital Su Sebili 10.999 TLMidea Tezgah Altı Buzdolabı 6.399 TLKiwi Waffle Makinesi 999 TLEnglish Home Çay Makinesi 1.599 TLKule Tipi Vantilatör 1.399 TLAprilla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 699 TLKiwi Türk Kahvesi Makinesi 499 TLPhilips Buharlı Ütü 3.399 TLKiwi Soğuk Buharlı Masaüstü Fan 499 TLAyaklı Vantilatör 999 TLEl Fanı 179 TL

Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL

4 Kademe Şezlong Sandalye 1.299 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL

Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL

Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi 379 TL

Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 349 TL

Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL

Büyük Boy Dekoratif Saksı 219 TL

Orta Boy Dekoratif Saksı 159 TL

Solar Aydınlatma Sistemi 1.299 TL

Solar Şarjlı El Feneri 399 TL

Şekilli Bahçe Dekoru 69,50 TL

Kiwi KT-8689 Termos 399 TL

Beatrix Sinek Öldürücü Cız 399 TL

Sinek Engelleyici LED Gece Lambası 115 TL

Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL4 Kademe Şezlong Sandalye 1.299 TLKatlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TLDesenli Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TLÇizgili Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TLDesenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi 379 TLKatlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 349 TLLüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TLBüyük Boy Dekoratif Saksı 219 TLOrta Boy Dekoratif Saksı 159 TLSolar Aydınlatma Sistemi 1.299 TLSolar Şarjlı El Feneri 399 TLŞekilli Bahçe Dekoru 69,50 TLKiwi KT-8689 Termos 399 TLBeatrix Sinek Öldürücü Cız 399 TLSinek Engelleyici LED Gece Lambası 115 TL

Oto Kauçuk Paspas 499 TL

Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı 2.299 TL

TSUYOI KAZE Metalize Oto Direksiyon Güneşliği 129 TL

TSUYOI KAZE Oto Araç Güneşlik Brandası 569 TL

Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik 399 TL

11249 Oto Ön Cam Güneşliği 99,50 TL

Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.190 TL

Piranha Motor Carplay 2.699 TL

5735 Oto USB Soğutucu Fan 299 TL

Oto 12 V Akü Hızlı Şarj/Onarım Cihazı 599 TL

Oto Cam Yüzey ve Gövde Su Süpürücü 129 TL

Motor Interkom 999 TL

Oto Mikrofiberli Yıkama Eldiveni 159 TL

Araç İçi Toz Temizleme Fırçası 99,50 TL

Oto Şarjlı Araç Kompresörü 999 TL

Oto Mikrofiber Temizleme Fırçası 249 TL

Oto Şarjlı Köpük Makinesi 699 TL

Oto Kauçuk Paspas 499 TLKiwi Oto Araç İçi Buzdolabı 2.299 TLTSUYOI KAZE Metalize Oto Direksiyon Güneşliği 129 TLTSUYOI KAZE Oto Araç Güneşlik Brandası 569 TLOto Ön Cam Şemsiye Güneşlik 399 TL11249 Oto Ön Cam Güneşliği 99,50 TLAraç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.190 TLPiranha Motor Carplay 2.699 TL5735 Oto USB Soğutucu Fan 299 TLOto 12 V Akü Hızlı Şarj/Onarım Cihazı 599 TLOto Cam Yüzey ve Gövde Su Süpürücü 129 TLMotor Interkom 999 TLOto Mikrofiberli Yıkama Eldiveni 159 TLAraç İçi Toz Temizleme Fırçası 99,50 TLOto Şarjlı Araç Kompresörü 999 TLOto Mikrofiber Temizleme Fırçası 249 TLOto Şarjlı Köpük Makinesi 699 TL

Dolu Montana 12 V Kumandalı Akülü Araba 12.299 TL

Gabby Oyuncak Bebek Evi 649 TL

Büyük Boy Su Tabancası 169 TL

Gabby's DollHouse Gabby Gri Figür 949 TL

Oyuncak Çantalı Barbekü Pizza Seti 399 TL

Barbie Chelsea ve Pervaneli Uçağı 899 TL

Oyuncak Pick Up Plaj Seti 529 TL

Oyuncak Yazı Tahtası 149 TL

Paşabahçe Tereyağlık 109 TL

Paşabahçe Tereyağlık 475 cc 109 TL

Paşabahçe Bölmeli Tereyağlık 475 cc 109 TL

Paşabahçe Generation Pasta Tabağı 6'lı 19 cm 199 TL

Paşabahçe Generation Kase 3000 cc 109 TL

Paşabahçe Generation Oval Tabak 3'lü 16 cm 84,50 TL

LAV Cleo Kase 390 cc 44,50 TL

LAV Cleo Kase 620 cc 49,50 TL

LAV Novo Saklama Kabı Seti 3'lü 199 TL

Contalı Kare Saklama Kabı 300 ml 34,50 TL

Kristal Kase 4 L 79,50 TL

Kristal Erzak Kabı 1,5 L 69,50 TL

Kristal Erzak Kabı 700 ml 59,50 TL

Vip Ahmet Yumurta Saklama Kutusu 149 TL

Saklama Kabı Seti 3'lü 219 TL

Ahşap Standlı Lüsterli Borosilikat Yağlık Seti 2x1,1 L 429 TL

Ahşap Kapaklı Lüsterli Borosilikat Sürahi 1100 ml 229 TL

Manuel Kollu Rende 499 TL

Köfte Şekillendirici Kalıp 49,50 TL

Pipetli Lüsterli Borosilikat Mug 500 ml 279 TL

Borosilikat Çift Cidarlı Fincan 180 ml 119 TL

Manuel Doğrayıcı 700 ml 199 TL

Bıçak Çeşitleri (Dilimleme / Sıyırma / Et Kesme / Yüzme) 125 TL

Cam Su Şişesi 1 L 69,50 TL

Dolu Montana 12 V Kumandalı Akülü Araba 12.299 TLGabby Oyuncak Bebek Evi 649 TLBüyük Boy Su Tabancası 169 TLGabby's DollHouse Gabby Gri Figür 949 TLOyuncak Çantalı Barbekü Pizza Seti 399 TLBarbie Chelsea ve Pervaneli Uçağı 899 TLOyuncak Pick Up Plaj Seti 529 TLOyuncak Yazı Tahtası 149 TLPaşabahçe Tereyağlık 109 TLPaşabahçe Tereyağlık 475 cc 109 TLPaşabahçe Bölmeli Tereyağlık 475 cc 109 TLPaşabahçe Generation Pasta Tabağı 6'lı 19 cm 199 TLPaşabahçe Generation Kase 3000 cc 109 TLPaşabahçe Generation Oval Tabak 3'lü 16 cm 84,50 TLLAV Cleo Kase 390 cc 44,50 TLLAV Cleo Kase 620 cc 49,50 TLLAV Novo Saklama Kabı Seti 3'lü 199 TLContalı Kare Saklama Kabı 300 ml 34,50 TLKristal Kase 4 L 79,50 TLKristal Erzak Kabı 1,5 L 69,50 TLKristal Erzak Kabı 700 ml 59,50 TLVip Ahmet Yumurta Saklama Kutusu 149 TLSaklama Kabı Seti 3'lü 219 TLAhşap Standlı Lüsterli Borosilikat Yağlık Seti 2x1,1 L 429 TLAhşap Kapaklı Lüsterli Borosilikat Sürahi 1100 ml 229 TLManuel Kollu Rende 499 TLKöfte Şekillendirici Kalıp 49,50 TLPipetli Lüsterli Borosilikat Mug 500 ml 279 TLBorosilikat Çift Cidarlı Fincan 180 ml 119 TLManuel Doğrayıcı 700 ml 199 TLBıçak Çeşitleri (Dilimleme / Sıyırma / Et Kesme / Yüzme) 125 TLCam Su Şişesi 1 L 69,50 TL
Başlıklar :A101A101 aktüelA101 Aktüel Ürünler
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