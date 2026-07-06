Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere ilan edilen büyük istihdam hamlesinde başvuru sürecinin sonuna gelinmesiyle birlikte, on binlerce adayın heyecanlı bekleyişi başladı. Merkez ve taşra teşkilatını güçlendirmek amacıyla; adliyeler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) ile icra dairelerinde görevlendirilecek 15 bin personel alımı için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden müracaatlarını tamamlayan vatandaşlar, gözlerini sonuç açıklama takvimine çevirdi. Zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi ve mübaşir gibi kritik kadrolarda görev almak isteyen adaylar için "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu bir numaralı gündem maddesi haline geldi.