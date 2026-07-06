Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? CTE zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, şoför, mübaşir, icra kâtibi, güvenlik görevlisi sonuç sorgulama ekranı
Adalet Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile icra dairelerinde istihdam edilecek personel için 7 Haziran’da başlayan başvurular, 22 Haziran'da tamamlandı. Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, destek personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför ve aşçı gibi farklı kadrolarda alımı yapılacak kadrolar açin Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurular gerçekleştirildi. Adayların merakla beklediği personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih ise merak konusu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte başvuru süreci ve sonuç takvimine ilişkin ayrıntılar.
Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere ilan edilen büyük istihdam hamlesinde başvuru sürecinin sonuna gelinmesiyle birlikte, on binlerce adayın heyecanlı bekleyişi başladı. Merkez ve taşra teşkilatını güçlendirmek amacıyla; adliyeler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) ile icra dairelerinde görevlendirilecek 15 bin personel alımı için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden müracaatlarını tamamlayan vatandaşlar, gözlerini sonuç açıklama takvimine çevirdi. Zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi ve mübaşir gibi kritik kadrolarda görev almak isteyen adaylar için "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları için henüz bir tarih duyurulmadı. Bakanlık pgm.adalet.gov.tr ve cte.adalet.gov.tr adreslerinden gelecek resmi duyurulara kilitlenen adaylar için komisyonların evrak inceleme süreci devam ederken; özellikle uygulamalı sınav aşamasına geçecek olan katip adayları, mülakat yerleri ve isim listelerinin ilan edileceği tarihi sabırsızlıkla bekliyor.
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Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Adalet Bakanlığı Personel Alımı Kadro - Kontenjan ve Branş Dağılımı 2026
Bakanlığın açıkladığı kadrolara göre;
Zabıt Katibi: 5.259 kişi
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi
Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi
Mübaşir: 1.041 kişi
İcra Kâtibi: 900 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi
Psikolog: 410 kişi
Teknisyen: 322 kişi
Büro Personeli: 316 kişi
Hemşire: 286 kişi
Sosyal Çalışmacı: 90 kişi alım gerçekleşecek.
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