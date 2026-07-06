Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Anaokulu kayıtları başladı mi 2026? MEB anaokulu kayıt tarihleri ne zaman?

Anaokulu kayıtları başladı mi 2026? MEB anaokulu kayıt tarihleri ne zaman?

16:38, 06/07/2026, PazartesiG: Güncelleme: 16:48, 06/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Anaokulu kayıtları başladı mi 2026? MEB anaokulu kayıt tarihleri ne zaman?
Adrese dayalı anaokulu Kayıt sorgulama

Yeni eğitim yılının ilk zili 14 Eylül 2026 tarihinde çalacak. Okul öncesi öğrencileri için uyum eğitimleri ise 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim hayatına ilk adımı atacak minikler ve çocuklarını anaokuluna yazdırmak isteyen binlerce veli için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu süreçte anaokulu kayıtlarına ilişkin detaylar ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki anaokulu kayıtları ikametgah adresine göre mi yapılacak, anaokula başlama yaşı kaç? İşte tüm detaylar.

Eğitim hayatına ilk adımı atacak minikler ve çocuklarını anaokuluna yazdırmak isteyen binlerce veli için heyecanlı bekleyiş resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül 2026 tarihinde çalacakken, okul öncesi öğrencilerin okula alışma sürecini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte çocuklarının geleceği için en doğru adımı atmak isteyen aileler, e-Okul sistemi üzerinden veya ilgili okullara şahsen başvurarak anaokulu kayıtları hakkında detaylı bilgi almaya ve gerekli evrakları tamamlamaya odaklandı. Okul ortamıyla ilk kez tanışacak olan çocukların sosyal ve zihinsel gelişimini destekleyecek bu ilk dönem, hem miniklerin tatlı telaşına hem de velilerin büyük gururuna sahne olmaya hazırlanıyor.

Eğitim hayatına ilk adımı atacak minikler ve çocuklarını anaokuluna yazdırmak isteyen binlerce veli için heyecanlı bekleyiş resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül 2026 tarihinde çalacakken, okul öncesi öğrencilerin okula alışma sürecini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte çocuklarının geleceği için en doğru adımı atmak isteyen aileler, e-Okul sistemi üzerinden veya ilgili okullara şahsen başvurarak anaokulu kayıtları hakkında detaylı bilgi almaya ve gerekli evrakları tamamlamaya odaklandı. Okul ortamıyla ilk kez tanışacak olan çocukların sosyal ve zihinsel gelişimini destekleyecek bu ilk dönem, hem miniklerin tatlı telaşına hem de velilerin büyük gururuna sahne olmaya hazırlanıyor.

ANAOKULU KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliklerine göre, okul öncesi eğitim kurumlarında yeni kayıt işlemleri 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla resmen başlayacak. Veliler, herhangi bir kırtasiyecilik işlemiyle uğraşmadan, çocuklarının kayıt durumlarını e-Okul ve e-Devlet üzerinden takip edebilecekler.

E-devlette yapılan açıklamada; "Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereği Yeni Eğitim ve Öğretim Yılına ait E-KAYIT SONUÇLARI TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE velilerimizin erişimine açılmış olacaktır." ifadesine yer verildi.

ANAOKULU KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliklerine göre, okul öncesi eğitim kurumlarında yeni kayıt işlemleri 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla resmen başlayacak. Veliler, herhangi bir kırtasiyecilik işlemiyle uğraşmadan, çocuklarının kayıt durumlarını e-Okul ve e-Devlet üzerinden takip edebilecekler.E-devlette yapılan açıklamada; "Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereği Yeni Eğitim ve Öğretim Yılına ait E-KAYIT SONUÇLARI TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE velilerimizin erişimine açılmış olacaktır." ifadesine yer verildi.

ANAOKULU KAYITLARI İKAMETEGAH ADRESİNE GÖRE Mİ YAPILACAK?

Anaokulu ve ana sınıfı kayıtları, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) üzerinden e-Okul sistemi aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Veliler, çocuklarının ikametgah adresine en yakın ve uygun okula yerleştirilip yerleştirilmediğini e-Devlet kapısı üzerinden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" ekranından kontrol edebilirler. Okul yönetimleri, gerekli gördüğü durumlarda ikamet doğrulaması için velilerden elektrik, su veya doğalgaz faturası talep etme yetkisine sahiptir.

ANAOKULU KAYITLARI İKAMETEGAH ADRESİNE GÖRE Mİ YAPILACAK?Anaokulu ve ana sınıfı kayıtları, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) üzerinden e-Okul sistemi aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Veliler, çocuklarının ikametgah adresine en yakın ve uygun okula yerleştirilip yerleştirilmediğini e-Devlet kapısı üzerinden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" ekranından kontrol edebilirler. Okul yönetimleri, gerekli gördüğü durumlarda ikamet doğrulaması için velilerden elektrik, su veya doğalgaz faturası talep etme yetkisine sahiptir.

ANAOKULU BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

2026-2027 eğitim yılı için kayıt yaşları hesaplanırken 30 Eylül 2026 tarihi baz alınmaktadır. Bakanlık, çocukların ay yaşlarına göre hangi sınıfa kaydedileceğini şu şekilde belirlemiştir:

Yaş Grubu

Doğum Tarihi Aralığı

Kayıt Durumu

5 Yaş Grubu (57-68 Ay)

Nisan 2021 - Eylül 2021

Anaokulu ve ana sınıfı için öncelikli kayıt grubudur.

4 Yaş Grubu (48-56 Ay)

Ekim 2021 - Eylül 2022

5 yaş grubu yerleştirildikten sonra boş kontenjan varsa kaydedilir.

3 Yaş Grubu (36-47 Ay)

Ekim 2022 - Eylül 2023

5 ve 4 yaş gruplarından sonra yer kalması durumunda kaydedilir.

Erteleme Grubu (69-71 Ay)

Ekim 2020 - Aralık 2020

Normalde ilkokul grubudur; ancak veli dilekçesiyle anaokuluna yönlendirilebilir.

Erken Başlama (66-68 Ay)

Ocak 2021 - Mart 2021

Normalde anaokulu grubudur; veli isteğiyle ilkokul 1. sınıfa başlayabilir.

ANAOKULU BAŞLAMA YAŞI KAÇ?2026-2027 eğitim yılı için kayıt yaşları hesaplanırken 30 Eylül 2026 tarihi baz alınmaktadır. Bakanlık, çocukların ay yaşlarına göre hangi sınıfa kaydedileceğini şu şekilde belirlemiştir:Yaş GrubuDoğum Tarihi AralığıKayıt Durumu5 Yaş Grubu (57-68 Ay)Nisan 2021 - Eylül 2021Anaokulu ve ana sınıfı için öncelikli kayıt grubudur.4 Yaş Grubu (48-56 Ay)Ekim 2021 - Eylül 20225 yaş grubu yerleştirildikten sonra boş kontenjan varsa kaydedilir.3 Yaş Grubu (36-47 Ay)Ekim 2022 - Eylül 20235 ve 4 yaş gruplarından sonra yer kalması durumunda kaydedilir.Erteleme Grubu (69-71 Ay)Ekim 2020 - Aralık 2020Normalde ilkokul grubudur; ancak veli dilekçesiyle anaokuluna yönlendirilebilir.Erken Başlama (66-68 Ay)Ocak 2021 - Mart 2021Normalde anaokulu grubudur; veli isteğiyle ilkokul 1. sınıfa başlayabilir.

Kayıt sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların durumudur. Bu gruptaki öğrenciler için Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) raporu ile uygun yönlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca, şehit, harp malulü ve muharip gazi çocukları için adres şartı aranmaksızın istedikleri okula nakil imkanı tanınmaktadır. Velilerin, e-Okul üzerindeki aday kayıtlarını takip ederek kesin kayıt işlemleri için ilgili okul müdürlükleriyle iletişime geçmeleri önerilmektedir.

E DEVLET ANAOKULU KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kayıt sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların durumudur. Bu gruptaki öğrenciler için Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) raporu ile uygun yönlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca, şehit, harp malulü ve muharip gazi çocukları için adres şartı aranmaksızın istedikleri okula nakil imkanı tanınmaktadır. Velilerin, e-Okul üzerindeki aday kayıtlarını takip ederek kesin kayıt işlemleri için ilgili okul müdürlükleriyle iletişime geçmeleri önerilmektedir.E DEVLET ANAOKULU KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Başlıklar :Anaokulu kayıtlarıAnaokulu kayıt tarihiE DevletAdrese dayalı anaokulu Kayıt SORGULAMA
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026