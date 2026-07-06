Anaokulu kayıtları başladı mi 2026? MEB anaokulu kayıt tarihleri ne zaman?
Yeni eğitim yılının ilk zili 14 Eylül 2026 tarihinde çalacak. Okul öncesi öğrencileri için uyum eğitimleri ise 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim hayatına ilk adımı atacak minikler ve çocuklarını anaokuluna yazdırmak isteyen binlerce veli için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu süreçte anaokulu kayıtlarına ilişkin detaylar ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki anaokulu kayıtları ikametgah adresine göre mi yapılacak, anaokula başlama yaşı kaç? İşte tüm detaylar.
Eğitim hayatına ilk adımı atacak minikler ve çocuklarını anaokuluna yazdırmak isteyen binlerce veli için heyecanlı bekleyiş resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül 2026 tarihinde çalacakken, okul öncesi öğrencilerin okula alışma sürecini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte çocuklarının geleceği için en doğru adımı atmak isteyen aileler, e-Okul sistemi üzerinden veya ilgili okullara şahsen başvurarak anaokulu kayıtları hakkında detaylı bilgi almaya ve gerekli evrakları tamamlamaya odaklandı. Okul ortamıyla ilk kez tanışacak olan çocukların sosyal ve zihinsel gelişimini destekleyecek bu ilk dönem, hem miniklerin tatlı telaşına hem de velilerin büyük gururuna sahne olmaya hazırlanıyor.
ANAOKULU KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliklerine göre, okul öncesi eğitim kurumlarında yeni kayıt işlemleri 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla resmen başlayacak. Veliler, herhangi bir kırtasiyecilik işlemiyle uğraşmadan, çocuklarının kayıt durumlarını e-Okul ve e-Devlet üzerinden takip edebilecekler.
E-devlette yapılan açıklamada; "Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereği Yeni Eğitim ve Öğretim Yılına ait E-KAYIT SONUÇLARI TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE velilerimizin erişimine açılmış olacaktır." ifadesine yer verildi.
ANAOKULU KAYITLARI İKAMETEGAH ADRESİNE GÖRE Mİ YAPILACAK?
Anaokulu ve ana sınıfı kayıtları, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) üzerinden e-Okul sistemi aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Veliler, çocuklarının ikametgah adresine en yakın ve uygun okula yerleştirilip yerleştirilmediğini e-Devlet kapısı üzerinden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" ekranından kontrol edebilirler. Okul yönetimleri, gerekli gördüğü durumlarda ikamet doğrulaması için velilerden elektrik, su veya doğalgaz faturası talep etme yetkisine sahiptir.
ANAOKULU BAŞLAMA YAŞI KAÇ?
2026-2027 eğitim yılı için kayıt yaşları hesaplanırken 30 Eylül 2026 tarihi baz alınmaktadır. Bakanlık, çocukların ay yaşlarına göre hangi sınıfa kaydedileceğini şu şekilde belirlemiştir:
Yaş Grubu
Doğum Tarihi Aralığı
Kayıt Durumu
5 Yaş Grubu (57-68 Ay)
Nisan 2021 - Eylül 2021
Anaokulu ve ana sınıfı için öncelikli kayıt grubudur.
4 Yaş Grubu (48-56 Ay)
Ekim 2021 - Eylül 2022
5 yaş grubu yerleştirildikten sonra boş kontenjan varsa kaydedilir.
3 Yaş Grubu (36-47 Ay)
Ekim 2022 - Eylül 2023
5 ve 4 yaş gruplarından sonra yer kalması durumunda kaydedilir.
Erteleme Grubu (69-71 Ay)
Ekim 2020 - Aralık 2020
Normalde ilkokul grubudur; ancak veli dilekçesiyle anaokuluna yönlendirilebilir.
Erken Başlama (66-68 Ay)
Ocak 2021 - Mart 2021
Normalde anaokulu grubudur; veli isteğiyle ilkokul 1. sınıfa başlayabilir.
Kayıt sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların durumudur. Bu gruptaki öğrenciler için Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) raporu ile uygun yönlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca, şehit, harp malulü ve muharip gazi çocukları için adres şartı aranmaksızın istedikleri okula nakil imkanı tanınmaktadır. Velilerin, e-Okul üzerindeki aday kayıtlarını takip ederek kesin kayıt işlemleri için ilgili okul müdürlükleriyle iletişime geçmeleri önerilmektedir.
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