Eğitim hayatına ilk adımı atacak minikler ve çocuklarını anaokuluna yazdırmak isteyen binlerce veli için heyecanlı bekleyiş resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül 2026 tarihinde çalacakken, okul öncesi öğrencilerin okula alışma sürecini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte çocuklarının geleceği için en doğru adımı atmak isteyen aileler, e-Okul sistemi üzerinden veya ilgili okullara şahsen başvurarak anaokulu kayıtları hakkında detaylı bilgi almaya ve gerekli evrakları tamamlamaya odaklandı. Okul ortamıyla ilk kez tanışacak olan çocukların sosyal ve zihinsel gelişimini destekleyecek bu ilk dönem, hem miniklerin tatlı telaşına hem de velilerin büyük gururuna sahne olmaya hazırlanıyor.