2026 NATO Zirvesi ne zaman başlayacak ve hangi gün bitecek? 36. NATO zirvesine hangi liderler katılacak? Program açıklandı
2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz’da Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay-Yıldız Karargâhı’ndaki toplantılarda dünya liderlerinin katılımıyla NATO’nun yeni güvenlik stratejileri, savunma iş birliği, bölgesel krizler ve küresel tehditlere karşı atılacak ortak adımlar ele alınacak.
2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay-Yıldız Karargâhı’ndaki toplantılarda güvenlik politikaları, savunma iş birliği ve küresel tehditler ele alınacak.
2026 NATO Zirvesi 7-8 Temmuz’da yapılacak
2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek iki günlük zirvede, ittifakın güvenlik politikaları ve gelecek dönem stratejileri değerlendirilecek.
Meclis Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin iki gün süreceği belirtildi. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantı, NATO liderlerini uzun yılların ardından yeniden Ankara’da buluşturacak.
Zirvenin ana merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak
Zirvenin ana kongre merkezi Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Bakanlar düzeyindeki toplantılar ise Etimesgut’ta inşası tamamlanan Ay-Yıldız Karargâhı’nda gerçekleştirilecek.
Programın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderler onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde vereceği resmî akşam yemeğiyle başlaması planlanıyor.
Zirveye ilişkin açıklanan temel bilgiler şöyle:
Tarih: 7-8 Temmuz 2026
Şehir: Ankara
Ana toplantı merkezi: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Bakanlar toplantısının adresi: Ay-Yıldız Karargâhı
Ev sahibi: Türkiye
NATO Zirvesi’ne hangi liderler katılacak?
NATO’nun 36. liderler buluşması olarak belirtilen zirveye, ev sahibi Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması bekleniyor.
Katılması beklenen isimler arasında şunlar yer alıyor:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
ABD Başkanı Donald Trump
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
İngiltere Başbakanı Keir Starmer
Macaristan Başbakanı Péter Magyar
Zirvenin kesin katılımcı listesinin, toplantı tarihine yaklaşılırken yapılacak resmî açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.
Zirvenin gündeminde hangi konular bulunuyor?
Ankara’daki toplantılarda NATO’nun yeni dönem güvenlik politikaları, üye ülkeler arasındaki savunma iş birliği ve ittifakın geleceğine yönelik stratejiler ele alınacak.
Gündeme gelmesi beklenen başlıklar arasında şunlar bulunuyor:
Küresel güvenlik tehditleri
NATO’nun gelecek dönem stratejileri
Üye ülkeler arasındaki savunma iş birliği
Bölgesel riskler
Karadeniz, Orta Doğu, Avrupa ve Kafkasya’daki güvenlik gelişmeleri
Küresel tehditlere karşı atılabilecek ortak adımlar
Zirvede NATO’nun geleceğinin yanı sıra Türkiye’nin bölgesel güvenlik denklemindeki konumu ve ittifak içindeki rolünün de değerlendirilmesi öngörülüyor.
İki gün sürecek toplantıların ardından alınan kararların ve liderlerin vereceği mesajların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
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