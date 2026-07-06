Sosyal yardım ödemelerinde temmuz artışı
Sosyal destek ödemeleri, temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenlemenin ardından artırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı, SED desteği ve koruyucu aile ödemelerinde yeni tutarların belirlendiğini açıkladı. Buna göre yaşlı aylığı 7 bin 257 liraya, evde bakım yardımı 15 bin 755 liraya, çocuk başına SED ödemesi ise 11 bin 38 liraya yükseldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki düzenlemenin ardından sosyal destek ödemelerinin artırıldığını açıkladı. Yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı, SED ödemesi ve koruyucu aile desteklerinde yeni tutarlar belli oldu.
Sosyal destek ödemelerinde yeni tutarlar açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal destek ödemeleri için artışa gidildiğini bildirdi.
Göktaş, sosyal yardım programları kapsamında yapılan aylık ödemelerin yeni tutarlarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını belirtti. Bakanlık, sosyal hizmet ve yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırma hedefiyle çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Yaşlı aylığı ve engelli aylığı yükseldi
Yeni düzenleme kapsamında yaşlı aylığı 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya çıkarıldı.
Engelli aylıklarında da engel oranına göre artış yapıldı:
- Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip kişilerin aylığı 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya yükseldi.
- Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin aylığı 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya çıkarıldı.
- 18 yaş altı engelli yakını bulunanlara ödenen engelli yakını aylığı 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya yükseltildi.
Evde bakım yardımı 15 bin 755 liraya çıktı
Aylık ortalama 516 bin engelliye yapılan evde bakım yardımı da temmuz-aralık dönemi için artırıldı. Bu kapsamda evde bakım yardımı 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıkarıldı.
Göktaş, bu yıl evde bakım yardımı kapsamında 48,6 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.
SED ve koruyucu aile ödemeleri de artırıldı
İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti’nde de ödeme tutarı yükseltildi. SED kapsamında çocuk başına verilen ekonomik destek 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya çıkarıldı.
Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması ise 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya yükseltildi.
Artışlı ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak
Bakan Göktaş, yeni düzenlemenin ardından sosyal yardım programlarındaki aylık ödemelerin artışlı şekilde hak sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti. Düzenleme; yaşlılar, engelliler, engelli yakını bulunanlar, evde bakım desteği alanlar, SED kapsamındaki çocuklar ve koruyucu aileleri kapsıyor.
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