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Alexander Nübel kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş'ın gündemindeki Nübel hangi takımlarda oynadı?

Alexander Nübel kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş'ın gündemindeki Nübel hangi takımlarda oynadı?

19:03, 06/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Alexander Nübel kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş'ın gündemindeki Nübel hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş'ın tranferinde son aşamaya geldiği kaleci Alexander Nübel'in kariyeri araştırılmaya devam ediyor. Hem Beşiktaş'lı taraftarlar hem de futbolu yakından takip eden sporseverler Nübel ile ilgili detayları sorguluyor. Peki Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten kadrosuna katmaya yakın olduğu Alexander Nübel kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte futbolcunun kariyeri hakkında bilgiler...

Alexander Nübel, Bayern Münih forması giyen ve Almanya Millî Takımı’nda da görev alan Alman kaleciler arasında yer alıyor. Schalke 04’te Bundesliga sahnesine çıkan Nübel, Monaco ve Stuttgart kiralık dönemleriyle kariyerinde önemli tecrübeler kazandı.

Alexander Nübel, Bayern Münih forması giyen ve Almanya Millî Takımı’nda da görev alan Alman kaleciler arasında yer alıyor. Schalke 04’te Bundesliga sahnesine çıkan Nübel, Monaco ve Stuttgart kiralık dönemleriyle kariyerinde önemli tecrübeler kazandı.

Alexander Nübel kimdir?


Alexander Nübel, 30 Eylül 1996’da Almanya’nın Paderborn kentinde doğan Alman profesyonel kalecidir. 2026 itibarıyla 29 yaşında olan Nübel, Bayern Münih’in futbolcusu olarak kariyerini sürdürmektedir.


Almanya Millî Takımı’nı da temsil eden Nübel, kulüp kariyerinde Schalke 04, Bayern Münih, Monaco ve VfB Stuttgart formalarıyla öne çıktı.

Alexander Nübel kimdir?Alexander Nübel, 30 Eylül 1996’da Almanya’nın Paderborn kentinde doğan Alman profesyonel kalecidir. 2026 itibarıyla 29 yaşında olan Nübel, Bayern Münih’in futbolcusu olarak kariyerini sürdürmektedir.Almanya Millî Takımı’nı da temsil eden Nübel, kulüp kariyerinde Schalke 04, Bayern Münih, Monaco ve VfB Stuttgart formalarıyla öne çıktı.

Schalke 04’te Bundesliga’ya adım attı


Nübel, Bundesliga’daki ilk maçına 14 Mayıs 2016’da Schalke 04 formasıyla TSG Hoffenheim karşısında çıktı. Alman kaleci, karşılaşmanın 90. dakikasında Ralf Fährmann’ın yerine oyuna dahil oldu.


2018-2019 sezonunda Schalke’de daha fazla sorumluluk almaya başlayan Nübel, teknik direktör Domenico Tedesco döneminde Ralf Fährmann’ın önüne geçerek takımın birinci kalecisi oldu.


Bu dönemde öne çıkan gelişmeler şöyleydi:


2 Şubat 2019’da Borussia Mönchengladbach maçında kırmızı kart gördü.

Bu kart nedeniyle iki Bundesliga maçında forma giyemedi.

Cezasının ardından Schalke’nin birinci kalecisi olarak görevini sürdürdü.

Schalke 04’te Bundesliga’ya adım attıNübel, Bundesliga’daki ilk maçına 14 Mayıs 2016’da Schalke 04 formasıyla TSG Hoffenheim karşısında çıktı. Alman kaleci, karşılaşmanın 90. dakikasında Ralf Fährmann’ın yerine oyuna dahil oldu.2018-2019 sezonunda Schalke’de daha fazla sorumluluk almaya başlayan Nübel, teknik direktör Domenico Tedesco döneminde Ralf Fährmann’ın önüne geçerek takımın birinci kalecisi oldu.Bu dönemde öne çıkan gelişmeler şöyleydi:2 Şubat 2019’da Borussia Mönchengladbach maçında kırmızı kart gördü.Bu kart nedeniyle iki Bundesliga maçında forma giyemedi.Cezasının ardından Schalke’nin birinci kalecisi olarak görevini sürdürdü.

Schalke’de kaptanlığa getirildi


6 Ağustos 2019’da Schalke Teknik Direktörü David Wagner, Alexander Nübel’i takım kaptanı olarak belirledi. Nübel, bu dönemde kulübüyle sözleşmesinin son yılına girmişti.


Schalke, 22 Aralık 2019’da Nübel’in yeni sözleşme imzalamayacağını açıkladı. 4 Ocak 2020’de Alman kalecinin sezon sonunda Bayern Münih’e serbest transferle katılacağı duyuruldu. Nübel’in ayrılık sürecinin ardından Schalke’de kaptanlık görevine Omar Mascarell getirildi.

Schalke’de kaptanlığa getirildi6 Ağustos 2019’da Schalke Teknik Direktörü David Wagner, Alexander Nübel’i takım kaptanı olarak belirledi. Nübel, bu dönemde kulübüyle sözleşmesinin son yılına girmişti.Schalke, 22 Aralık 2019’da Nübel’in yeni sözleşme imzalamayacağını açıkladı. 4 Ocak 2020’de Alman kalecinin sezon sonunda Bayern Münih’e serbest transferle katılacağı duyuruldu. Nübel’in ayrılık sürecinin ardından Schalke’de kaptanlık görevine Omar Mascarell getirildi.

Bayern Münih kariyeri ve ilk maçları


Alexander Nübel, 30 Haziran 2020’de Bayern Münih’e transfer oldu. Alman kaleci, Bayern formasıyla ilk maçına 15 Ekim’de DFB-Pokal ilk turunda çıktı.


Bayern Münih, bu karşılaşmada beşinci lig temsilcisi Düren’i 3-0 mağlup etti. Nübel, 1 Aralık 2020’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez görev aldı ve Atlético Madrid deplasmanında oynanan 1-1’lik maçta kaleyi korudu.


Bundesliga’da Bayern Münih formasıyla ilk maçına ise 15 Mayıs 2021’de Freiburg deplasmanında çıktı. Bu karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Bayern Münih kariyeri ve ilk maçlarıAlexander Nübel, 30 Haziran 2020’de Bayern Münih’e transfer oldu. Alman kaleci, Bayern formasıyla ilk maçına 15 Ekim’de DFB-Pokal ilk turunda çıktı.Bayern Münih, bu karşılaşmada beşinci lig temsilcisi Düren’i 3-0 mağlup etti. Nübel, 1 Aralık 2020’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez görev aldı ve Atlético Madrid deplasmanında oynanan 1-1’lik maçta kaleyi korudu.Bundesliga’da Bayern Münih formasıyla ilk maçına ise 15 Mayıs 2021’de Freiburg deplasmanında çıktı. Bu karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Monaco ve Stuttgart kiralık dönemleri


Alexander Nübel, düzenli forma şansı bulması için 27 Haziran 2021’de Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco’ya iki sezonluğuna kiralandı. Anlaşmaya göre Bayern Münih, ilk sezonun ardından oyuncuyu geri çağırma hakkını elinde bulunduruyordu.


Nübel, 25 Temmuz 2023’te Bundesliga’ya dönerek VfB Stuttgart’a bir sezonluğuna kiralandı. Stuttgart performansının ardından 12 Nisan 2024’te Bayern Münih ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Aynı süreçte Stuttgart’taki kiralık anlaşması da iki yıl daha uzatıldı.

Monaco ve Stuttgart kiralık dönemleriAlexander Nübel, düzenli forma şansı bulması için 27 Haziran 2021’de Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco’ya iki sezonluğuna kiralandı. Anlaşmaya göre Bayern Münih, ilk sezonun ardından oyuncuyu geri çağırma hakkını elinde bulunduruyordu.Nübel, 25 Temmuz 2023’te Bundesliga’ya dönerek VfB Stuttgart’a bir sezonluğuna kiralandı. Stuttgart performansının ardından 12 Nisan 2024’te Bayern Münih ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Aynı süreçte Stuttgart’taki kiralık anlaşması da iki yıl daha uzatıldı.

Almanya Millî Takımı kariyeri


Alexander Nübel, Almanya’nın genç millî takımlarında forma giydikten sonra 16 Mayıs 2024’te 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için açıklanan 27 kişilik ön kadroya dahil edildi. Ancak 7 Haziran’da turnuva öncesindeki nihai kadrodan çıkarıldı.


Nübel, Almanya A Millî Takımı’ndaki ilk maçına 11 Ekim’de UEFA Uluslar Ligi’nde çıktı. Alman kaleci, Bosna Hersek deplasmanında alınan 2-1’lik galibiyette görev yaptı.


21 Mayıs 2026’da ise 2026 FIFA Dünya Kupası için Almanya’nın 26 kişilik kadrosuna seçildi.

Almanya Millî Takımı kariyeriAlexander Nübel, Almanya’nın genç millî takımlarında forma giydikten sonra 16 Mayıs 2024’te 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için açıklanan 27 kişilik ön kadroya dahil edildi. Ancak 7 Haziran’da turnuva öncesindeki nihai kadrodan çıkarıldı.Nübel, Almanya A Millî Takımı’ndaki ilk maçına 11 Ekim’de UEFA Uluslar Ligi’nde çıktı. Alman kaleci, Bosna Hersek deplasmanında alınan 2-1’lik galibiyette görev yaptı.21 Mayıs 2026’da ise 2026 FIFA Dünya Kupası için Almanya’nın 26 kişilik kadrosuna seçildi.
Başlıklar :alexander nübelbeşiktaşbayern münihtransfer haberleri
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