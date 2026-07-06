Galatasaray hazırlık maçları 2026: GS Monza, Venezia ve Villarreal maçları ne zaman, hangi gün oynanacak?
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampıyla sürdürecek Galatasaray’ın maç takvimi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Avrupa’dan üç rakiple oynayacağı hazırlık maçlarında AC Monza, Venezia FC ve Villarreal CF karşısında sezon öncesi son durumunu test edecek.
Galatasaray hazırlık maçı programı, Avusturya kampı ve İstanbul’daki karşılaşmayı kapsayacak şekilde açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, kamp döneminde AC Monza ve Venezia FC ile, İstanbul’da ise Villarreal CF ile karşılaşacak.
Galatasaray hazırlık maçı programı açıklandı
Galatasaray Futbol A Takımı’nın Avusturya kampı kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak.
Galatasaray, kamp sürecindeki ilk hazırlık maçında 24 Temmuz Cuma günü İtalyan ekibi AC Monza ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Raiffeisen Arena’da saat 21.00’de oynanacak.
Sarı-kırmızılılar Venezia FC ile de karşılaşacak
Galatasaray’ın Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçı 27 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Sarı-kırmızılı takım, Hofmann Personal Stadı’nda Venezia FC ile karşılaşacak.
Açıklanan hazırlık maçı programı şöyle:
- 24 Temmuz Cuma, 21.00 TSİ: Galatasaray - AC Monza, Raiffeisen Arena
- 27 Temmuz Pazartesi, 21.00 TSİ: Galatasaray - Venezia FC, Hofmann Personal Stadı
- 8 Ağustos Cumartesi, 21.00 TSİ: Galatasaray - Villarreal CF, RAMS Park
Üçüncü hazırlık maçı İstanbul’da oynanacak
Galatasaray, Avusturya kampının ardından üçüncü hazırlık maçına İstanbul’da çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park’ta Villarreal CF ile mücadele edecek.
Hazırlık maçlarının tamamı saat 21.00’de başlayacak. Programda Galatasaray’ın Avusturya kampındaki iki maçı ve İstanbul’daki Villarreal CF karşılaşması yer alıyor.
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