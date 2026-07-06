Galatasaray hazırlık maçları 2026: GS Monza, Venezia ve Villarreal maçları ne zaman, hangi gün oynanacak?

NATO ÜLKELERİ 2026 LİSTESİ: NATO nedir, ne demek? Türkiye NATO’ya ne zaman üye oldu? Üye ülkeler

NATO ülkeleri 2026 listesi, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün ne anlama geldiği, kaç üyesi bulunduğu, hangi ülkelerin NATO’ya dahil olduğu ve Türkiye’nin ittifaka ne zaman katıldığı merak ediliyor. 1949’da kurulan NATO’nun ortak savunma yapısı, 5. madde kapsamındaki güvenlik ilkesi ve Türkiye’nin 1952’de başlayan üyelik süreci haberimizde tüm detaylarıyla yer alıyor.