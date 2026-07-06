Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de Rutte'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın icra edilecek zirve öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Külliye'de ağırladı. Kabulde, NATO Ankara Zirvesi’nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Zirve marjında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu’nun da dikkatle takip edileceğine inandığını ortaya koydu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti.
Kabul basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; kabulde, NATO Ankara Zirvesi’nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin hayırlara vesile olması dileğini ifade ederken, Türkiye’nin Zirve hazırlıklarını tamamladığını vurguladı.
Cumhurbaşkanımız, Ankara Zirvesi’nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayii iş birliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve marjında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu’nun da dikkatle takip edileceğine inandığını ortaya koydu.
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