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NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da: Türkiye'nin liderliği bizim için çok önemli

NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da: Türkiye'nin liderliği bizim için çok önemli

16:50, 06/07/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:53, 06/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da: Türkiye'nin liderliği bizim için çok önemli
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Ankara’da zirve öncesi önemli açıklamalar.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ev sahipliği için teşekkür ederek Türkiye'nin NATO içindeki önemine dikkat çekti. Türk savunma sanayiinin ittifakın ihtiyaç duyduğu birçok sistemi karşıladığını vurgulayan Rutte, ASELSAN başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ülkeye destek sağladığını ifade etti. Savunma sanayii yatırımlarının artırılacağını belirten Rutte, "(ABD) Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede savunma sanayi yatırımlarımızla ekonomilerimizi de güçlendireceğiz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "NATO Ankara Zirvesi"ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Zirveye mükemmel bir ev sahipliği yapıldığını belirten Rutte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar her şey mükemmel. Ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim" dedi.

Rutte, "Türkiye NATO için çok önemli. Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk Savunma Sanayii karşılıyor. Zirve'nin Ankara'da yapılması çok önemli. Türkiye, NATO'nun en büyük askeri güçlerinde biri" dedi.

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Ankara’daki zirvede üye ülkelerin, savunma harcamalarında yüzde 5 hedefine ulaşma yolunda net, sağlam ve güvenilir planlar sunmasını beklediğini ifade eden Genel Sekreter, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırdığını, güçlü bir Avrupa’nın güçlü bir NATO anlamına geldiğini vurguladı.

Rusya’dan Ukrayna’ya yönelik tehdidin gerçekliğine dikkat çeken Rutte, Ukrayna’nın özellikle hava savunma noktasında acil desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Dün gece yaşanan saldırılara değinen Rutte, "Dün gece yaşananlar; Ukrayna’daki masum sivillere, altyapıya ve şehirlere yönelik ayrım gözetmeyen bir saldırıydı. İnsanlar hayatını kaybetti. Ancak Rusya bu savaşı bu şekilde asla kazanamaz" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın cephede yaklaşık 35 bin askeri üniformalıyı kaybetmesine rağmen saldırganlığını sürdürdüğünü kaydeden Rutte, askeri açıdan bu durumun Ukrayna’nın sahadaki başarısını, Rus ekonomisini zorladığını ve Rusya’nın kritik savunma sanayi kapasitesini derinlemesine hedef aldığını gösterdiğini aktardı.

"Arkansas’tan Ankara’ya kadar güçlü olmalıyız"

Yıllar boyunca yapılan yatırımların sonucunda ittifakın kapasitesini artırdığını ve caydırıcı olmak zorunda olduklarını ifade eden Rutte, savunma sanayisindeki yeni adımların ekonomik boyutuna da değindi.

Yeni sözleşmelerin yalnızca güvenliği güçlendirmeyeceğini, aynı zamanda ekonomilerin büyümesine, yenilikçiliğe ve Atlantik’in her iki yakasında yüz binlerce kişiye istihdam sağlanmasına katkı sunacağını belirten Rutte, "Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede savunma sanayi yatırımlarımızla ekonomilerimizi de güçlendireceğiz" dedi.

Küresel tehditler ve Trump ile mutabakat

Konuşmasında bölgesel ve küresel diğer güvenlik başlıklarına da yer veren NATO Genel Sekreteri, İngiliz savaş gemisine yaklaşan Rus hava aracının Rusya'nın ne kadar amatör olduğunu gösterdiğini ve İngiltere'nin bu durumu başarılı bir şekilde engellediğini söyledi. Çin konusunda naif olunmaması gerektiğinin altını çizen Rutte, Pasifik'teki gelişmelerin transatlantik güvenliği için de önemli olduğunu belirtti.

Avrupalı müttefiklerin ve Kanada’nın halihazırda gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 4'ünü savunma ve güvenlik yatırımlarına ayırdığını hatırlatan Rutte, "Başkan Trump da aslında ilk defa Avrupalıların ve Kanadalıların aynı harcamayı yapması gerektiğini söyleyen ilk lider oldu. Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret trafiğini devam ettirmede Başkan Trump ile mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.

Zirve kapsamında 32 müttefik ülke; Ukrayna, Avrupa Birliği, Hint-Pasifik bölgesi ve Körfez’den ortaklarla birlikte önümüzdeki iki gün boyunca NATO’nun görevini kararlılıkla sürdürmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edecek.



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Başlıklar :NATOAnkaraMark Rutte
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