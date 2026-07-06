İçişleri Bakanı Çiftçi'den NATO mesaisi: Türkiye'ye yakışan güvenlik düzeni için görev başındayız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara’da yarın başlayacak ve 2 gün sürecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıklarımızı ve alınan tedbirleri değerlendirdik. Böylesine çetin bir küresel ortamda ülkemizin devlet ve hükümet başkanlarını aynı masa etrafında buluşturabilmesi, uluslararası diplomasinin en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapması, tarihi bir başarıdır. Bu başarı; Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinin, barışı ve diplomasiyi önceleyen kararlı iradesinin, Türkiye’nin uluslararası alanda kazandığı itibarın ve devletimizin yüksek kurumsal kapasitesinin bir neticesidir. Bizlere düşen görev, bu büyük başarıya güvenlik boyutuyla en güçlü katkıyı sunmaktır. Havalimanlarından zirve alanlarına, konaklama noktalarından intikal güzergahlarına, siber güvenlikten muhtemel toplumsal olay risklerine kadar bütün başlıkları aynı hassasiyetle ele aldık. Emniyetimiz ve jandarmamız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde, Türkiye’ye yakışan güvenlik düzeni için görev başında olacağız. Rabb'im gayretimizi bereketli, tedbirlerimizi isabetli, vazifemizi muvaffak eylesin" ifadelerini kullandı.

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