Ankara'da NATO tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Trafik, Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Havacılık, Turizm birimlerince şehrin pek çok noktasında koordineli denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi. Turgut Özal Bulvarı'nda oluşturulan yol kontrol noktasında araçlara yönelik trafik denetimi yapıldı.