ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle yarın Ankara'da: İki ülke arasındaki ilişkiler ve yatırımlar masada olacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 7 Temmuz'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Ankara’da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.''