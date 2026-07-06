NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da: Tarihi zirveye geri sayım başladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da yapılacak zirve öncesi Türkiye'ye gelen ilk üst düzey isim oldu.
Zirve kapsamında Ankara, NATO üyesi 32 devlet ve hükmet başkanı ile 100'e yakın bakanın yanı sıra binlerce yabancı misafiri de ağırlayacak. Liderler yola çıkarken Ankara'ya ilk ulaşan isim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu.
Türkiye'nin uluslararası alandaki stratejik rolünü bir kez daha gözler önüne serecek zirve kapsamında başkent, NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükûmet başkanlarının yanı sıra yaklaşık 100 bakan ve binlerce yabancı konuğu ağırlayacak.
Liderlerin Ankara yolculuğu başlarken, zirve için kente ulaşan ilk isim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu.
Ankara, 7-8 Temmuz’da NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. ABD Başkanı Donald Trump dahil 32 liderin ve heyetlerinin katılacağı zirvenin saatler kala NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’den zirve paylaşımı da gelmişti.
NATO'nun resmi hesabından paylaşılan "Ankara'ya yola çıkıyoruz" videosu kısa sürede gündem oldu. Rutte, "Bu binadaki pek çok kişi şu anda Ankara’ya taşınıyor. Salı ve Çarşamba günü, yani yarın ve öbür gün orada bir zirve düzenlenecek" dedi.
Zirve öncesi kısa bir değerlendirme yapan NATO Genel Sekreteri,
"Zirve, büyük ölçüde taahhütlerin yerine getirilmesine odaklanacak. Geçen yıl Lahey’de pek çok şey yaptık, ancak şimdi Lahey’de kararlaştırılanları hayata geçirmeliyiz. Bu da harcamalar anlamına geliyor. Güvenilir harcama planlarını tartışmamız gerekecek, tüm ülkelerin yüzde 5 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğinden emin olmalıyız. Bu konuda gerçekten iyi haberler var. Hem sanayinin üretimini artırması hem de Ukrayna’nın, mücadelede olabildiğince güçlü kalabilmesi ve tabii ki barış müzakereleri başladığında mümkün olan en iyi konumda olabilmesi için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamak açısından. Ankara’da görüşürüz"
ifadelerini kullandı.