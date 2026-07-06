NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da: Tarihi zirveye geri sayım başladı

"Zirve, büyük ölçüde taahhütlerin yerine getirilmesine odaklanacak. Geçen yıl Lahey’de pek çok şey yaptık, ancak şimdi Lahey’de kararlaştırılanları hayata geçirmeliyiz. Bu da harcamalar anlamına geliyor. Güvenilir harcama planlarını tartışmamız gerekecek, tüm ülkelerin yüzde 5 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğinden emin olmalıyız. Bu konuda gerçekten iyi haberler var. Hem sanayinin üretimini artırması hem de Ukrayna’nın, mücadelede olabildiğince güçlü kalabilmesi ve tabii ki barış müzakereleri başladığında mümkün olan en iyi konumda olabilmesi için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamak açısından. Ankara’da görüşürüz"