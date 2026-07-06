NATO’nun güç haritası yeniden çizildi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli savunma sanayii atılımıyla 2026 askeri güç sıralamasında dengeleri değiştirdi. Türkiye’nin yükselişi zirveyi zorlayan en dikkat çekici gelişme oldu. NATO'nun en güçlü ülkeleri 2026 güncel listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

1 /33 NATO'nun en güçlü ülkesi hangisi? Küresel gerilimlerin gölgesinde açıklanan 2026 NATO askeri güç listesi, ittifak içindeki dengelerin hızla değiştiğini ortaya koydu. Zirvede yer alan Amerika Birleşik Devletleri gücünü korurken, savunma sanayisinde son yıllarda atağa kalkan Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti. Yerli üretim hamleleri, operasyonel kabiliyet ve bölgesel etkinliğiyle öne çıkan Türkiye, Avrupa’nın geleneksel güçleriyle arasındaki farkı kapatarak NATO’nun en güçlü ülkeleri arasında üst sıralara adını yazdırdı. ﻿ İŞTE NATO'NUN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ...

2 /33 32 - İZLANDA

3 /33 31 - KARADAĞ

4 /33 30- KUZEY MAKEDONYA﻿

5 /33 29 - LÜKSEMBURG



6 /33 28 - ESTONYA



7 /33 27 - LETONYA

8 /33 26 - SLOVENYA

9 /33 25 - LİTVANYA



10 /33 24 - ARNAVUTLUK



11 /33 23 - HIRVATİSTAN



12 /33 22 - SLOVAKYA

13 /33 21 - BULGARİSTAN



14 /33 20 - BELÇİKA

15 /33 19 - MACARİSTAN



16 /33 18 - ÇEKYA



17 /33 17 - ROMANYA



18 /33 16 - FİNLANDİYA



19 /33 15 - DANİMARKA



20 /33 14 - NORVEÇ

21 /33 13 - PORTEKİZ

22 /33 12 - HOLLANDA

23 /33 11 - YUNANİSTAN

24 /33 10 - KANADA

25 /33 9 - İSVEÇ

26 /33 8 - POLONYA

27 /33 7 - İSPANYA

28 /33 6 - ALMANYA

29 /33 5 - İTALYA

30 /33 4 - TÜRKİYE

31 /33 3 - BİRLEŞİK KRALLIK



32 /33 2- FRANSA

