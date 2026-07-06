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NATO'da güç dengeleri sil baştan: 2026 güncel ordu sıralamasında Türkiye zirveyi zorluyor

NATO'da güç dengeleri sil baştan: 2026 güncel ordu sıralamasında Türkiye zirveyi zorluyor

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:496/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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NATO’nun güç haritası yeniden çizildi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli savunma sanayii atılımıyla 2026 askeri güç sıralamasında dengeleri değiştirdi. Türkiye’nin yükselişi zirveyi zorlayan en dikkat çekici gelişme oldu. NATO'nun en güçlü ülkeleri 2026 güncel listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

NATO'nun en güçlü ülkesi hangisi? Küresel gerilimlerin gölgesinde açıklanan 2026 NATO askeri güç listesi, ittifak içindeki dengelerin hızla değiştiğini ortaya koydu. Zirvede yer alan Amerika Birleşik Devletleri gücünü korurken, savunma sanayisinde son yıllarda atağa kalkan Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti. Yerli üretim hamleleri, operasyonel kabiliyet ve bölgesel etkinliğiyle öne çıkan Türkiye, Avrupa’nın geleneksel güçleriyle arasındaki farkı kapatarak NATO’nun en güçlü ülkeleri arasında üst sıralara adını yazdırdı. 

﻿İŞTE NATO'NUN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ...

32 - İZLANDA

31 - KARADAĞ

30- KUZEY MAKEDONYA﻿

29 - LÜKSEMBURG


28 - ESTONYA


27 - LETONYA

26 - SLOVENYA

25 - LİTVANYA


24 - ARNAVUTLUK


23 - HIRVATİSTAN


22 - SLOVAKYA

21 - BULGARİSTAN


20 - BELÇİKA

19 - MACARİSTAN


18 - ÇEKYA


17 - ROMANYA


16 - FİNLANDİYA


15 - DANİMARKA


14 - NORVEÇ

13 - PORTEKİZ

12 - HOLLANDA

11 - YUNANİSTAN

10 - KANADA

9 - İSVEÇ

8 - POLONYA

7 - İSPANYA

6 - ALMANYA

5 - İTALYA

4 - TÜRKİYE

3 - BİRLEŞİK KRALLIK


2- FRANSA


1 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ


#NATO
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#Türkiye
#Almanya
#ABD
#savunma gücü
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