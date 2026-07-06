NATO’nun güç haritası yeniden çizildi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli savunma sanayii atılımıyla 2026 askeri güç sıralamasında dengeleri değiştirdi. Türkiye’nin yükselişi zirveyi zorlayan en dikkat çekici gelişme oldu. NATO'nun en güçlü ülkeleri 2026 güncel listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
NATO'nun en güçlü ülkesi hangisi? Küresel gerilimlerin gölgesinde açıklanan 2026 NATO askeri güç listesi, ittifak içindeki dengelerin hızla değiştiğini ortaya koydu. Zirvede yer alan Amerika Birleşik Devletleri gücünü korurken, savunma sanayisinde son yıllarda atağa kalkan Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti. Yerli üretim hamleleri, operasyonel kabiliyet ve bölgesel etkinliğiyle öne çıkan Türkiye, Avrupa’nın geleneksel güçleriyle arasındaki farkı kapatarak NATO’nun en güçlü ülkeleri arasında üst sıralara adını yazdırdı.
İŞTE NATO'NUN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ...
32 - İZLANDA
31 - KARADAĞ
30- KUZEY MAKEDONYA
29 - LÜKSEMBURG
28 - ESTONYA
27 - LETONYA
26 - SLOVENYA
25 - LİTVANYA
24 - ARNAVUTLUK
23 - HIRVATİSTAN
22 - SLOVAKYA
21 - BULGARİSTAN
20 - BELÇİKA
19 - MACARİSTAN
18 - ÇEKYA
17 - ROMANYA
16 - FİNLANDİYA
15 - DANİMARKA
14 - NORVEÇ
13 - PORTEKİZ
12 - HOLLANDA
11 - YUNANİSTAN
10 - KANADA
9 - İSVEÇ
8 - POLONYA
7 - İSPANYA
6 - ALMANYA
5 - İTALYA
4 - TÜRKİYE
3 - BİRLEŞİK KRALLIK
2- FRANSA
1 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ