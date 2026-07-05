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Trump Grönland’dan vazgeçti

Trump Grönland’dan vazgeçti

04:005/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Jens-Frederik Niielsen
Jens-Frederik Niielsen

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğinin kendilerine söylendiğini açıkladı.

Nielsen, Fransa'da katıldığı Aix-en-Provence Ekonomi Forumu'nda ülkesinin üzerindeki uluslararası baskılara ve ABD ile aralarında geçen son görüşmelere dair bilgi verdi. Adanın jeopolitik konumu yüzünden iki yıldır abluka altında olduklarını ve bu durumun artık can sıktığını dile getiren Nielsen, üç gün önce ABD'li bir yetkilinin kendilerine ulaştığını söyleyerek “Üç gün önce ABD'nin Grönland Özel Temsilcisi, bize Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğini bildirdi ancak baskı hala burada" ifadelerini kullandı. Bu zor dönemde Fransa ve Avrupa Birliği’nin (AB) arkalarında durduğunu da sözlerine ekleyen Nielsen, Grönland olarak AB, Fransa, İskandinav ülkeleri, Danimarka ve NATO çizgisine sadık kalıp onlarla birlikte hareket edeceklerinin altını çizdi.



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