Berlin'deki Brandenburg Kapısı'na ABD bayrağı yansıtıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Brandenburg Kapısı'na ABD bayrağı yansıtıldı.
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#Amerika
#Bağımsızlık
#Almanya
Almanya'nın başkenti Berlin'de, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Brandenburg Kapısı'na ABD bayrağı yansıtıldı.
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