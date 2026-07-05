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Berlin'deki Brandenburg Kapısı'na ABD bayrağı yansıtıldı

Berlin'deki Brandenburg Kapısı'na ABD bayrağı yansıtıldı

00:195/07/2026, Pazar
AA
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Brandenburg Kapısı'na ABD bayrağı yansıtıldı.

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