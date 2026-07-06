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ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU: 2026 Temmuz maaş farkı ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek?

ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU: 2026 Temmuz maaş farkı ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek?

20:01, 06/07/2026, PazartesiG: Güncelleme: 20:03, 06/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU: 2026 Temmuz maaş farkı ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek?

Temmuz 2026 zamlı memur maaşı ödeme takvimi, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca kişinin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 13,52 oranında zam yapılırken, gözler zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihe ve 1-14 Temmuz döneminden doğacak maaş farkı ödemeleri için açıklanacak takvime çevrildi.

Temmuz 2026’da memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları yüzde 13,52 oranında artacak. Zamlı memur maaşı ödemeleri 15 Temmuz’da yapılacak, maaş farkları için ise ayrı takvim bekleniyor.

Temmuz 2026’da memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları yüzde 13,52 oranında artacak. Zamlı memur maaşı ödemeleri 15 Temmuz’da yapılacak, maaş farkları için ise ayrı takvim bekleniyor.

Temmuz 2026 zamlı memur maaşı ödeme takvimi


Türkiye İstatistik Kurumu’nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla Temmuz 2026 zamlı memur maaşı oranı netleşti. Memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları, enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının ardından yüzde 13,52 oranında artırılacak.


Kamu görevlileri maaşlarını her ayın 15’inde peşin olarak alıyor. Bu nedenle Temmuz ayı zamlı memur maaşları, 15 Temmuz itibarıyla güncellenmiş tutarlar üzerinden hesaplara yatırılacak.

Temmuz 2026 zamlı memur maaşı ödeme takvimiTürkiye İstatistik Kurumu’nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla Temmuz 2026 zamlı memur maaşı oranı netleşti. Memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları, enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının ardından yüzde 13,52 oranında artırılacak.Kamu görevlileri maaşlarını her ayın 15’inde peşin olarak alıyor. Bu nedenle Temmuz ayı zamlı memur maaşları, 15 Temmuz itibarıyla güncellenmiş tutarlar üzerinden hesaplara yatırılacak.

Haziran enflasyonu sonrası zam oranı netleşti


TÜİK verilerine göre haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 oldu. Ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti.


Memur ve memur emeklileri için zam hesabında iki kalem öne çıktı:


  • Enflasyon farkı: yüzde 6,09
  • Toplu sözleşme zammı: yüzde 7
  • Temmuz 2026 toplam artış oranı: yüzde 13,52


Bu oranla birlikte memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında güncellenecek.

Haziran enflasyonu sonrası zam oranı netleştiTÜİK verilerine göre haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 oldu. Ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti.Memur ve memur emeklileri için zam hesabında iki kalem öne çıktı:Enflasyon farkı: yüzde 6,09Toplu sözleşme zammı: yüzde 7Temmuz 2026 toplam artış oranı: yüzde 13,52Bu oranla birlikte memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında güncellenecek.

En düşük memur maaşı 70 bin 251 TL olacak


Temmuz zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL’den 70 bin 251 TL’ye çıkacak. En düşük emekli memur aylığı ise 27 bin 772 TL’den 31 bin 524 TL’ye yükselecek.


En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark da 34 bin 118 TL’den 38 bin 727 TL’ye çıkacak. Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi aylığı ise 21 bin 481 TL’den 25 bin 296 TL’ye yükselecek.

En düşük memur maaşı 70 bin 251 TL olacakTemmuz zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL’den 70 bin 251 TL’ye çıkacak. En düşük emekli memur aylığı ise 27 bin 772 TL’den 31 bin 524 TL’ye yükselecek.En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark da 34 bin 118 TL’den 38 bin 727 TL’ye çıkacak. Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi aylığı ise 21 bin 481 TL’den 25 bin 296 TL’ye yükselecek.

Maaş farkı ödemeleri için takvim bekleniyor


Memur maaş zammı 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. Ancak kamu görevlileri maaşlarını ayın 15’inde aldığı için 1-14 Temmuz arasındaki dönem için maaş farkı oluşacak.


Bu fark ödemelerinin hangi tarihte yapılacağına ilişkin takvimin açıklanması bekleniyor.

Maaş farkı ödemeleri için takvim bekleniyorMemur maaş zammı 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. Ancak kamu görevlileri maaşlarını ayın 15’inde aldığı için 1-14 Temmuz arasındaki dönem için maaş farkı oluşacak.Bu fark ödemelerinin hangi tarihte yapılacağına ilişkin takvimin açıklanması bekleniyor.

Memur emeklilerinin zam farkı ne zaman ödenecek?


Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki Emekli Sandığı mensupları, emekli aylıklarını her ayın 1’i ile 5’i arasında alıyor. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz’da açıklandığı için memur emeklileri temmuz başındaki aylıklarını eski tutarlar üzerinden aldı.


Bu nedenle memur emeklileri için oluşan zam farklarının SGK tarafından belirlenecek özel ödeme takvimiyle hesaplara aktarılması bekleniyor.

Memur emeklilerinin zam farkı ne zaman ödenecek?Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki Emekli Sandığı mensupları, emekli aylıklarını her ayın 1’i ile 5’i arasında alıyor. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz’da açıklandığı için memur emeklileri temmuz başındaki aylıklarını eski tutarlar üzerinden aldı.Bu nedenle memur emeklileri için oluşan zam farklarının SGK tarafından belirlenecek özel ödeme takvimiyle hesaplara aktarılması bekleniyor.

Zamlı memur maaşları - Temmuz 2026

Zamlı memur maaşları - Temmuz 2026
Başlıklar :memur maaşlarıemekli maaşlarısgksosyal güvenlik kurumumaaş zammımaaş farkı
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