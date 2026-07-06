ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU: 2026 Temmuz maaş farkı ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek?

En düşük memur maaşı 70 bin 251 TL olacak





Temmuz zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL’den 70 bin 251 TL’ye çıkacak. En düşük emekli memur aylığı ise 27 bin 772 TL’den 31 bin 524 TL’ye yükselecek.





En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark da 34 bin 118 TL’den 38 bin 727 TL’ye çıkacak. Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi aylığı ise 21 bin 481 TL’den 25 bin 296 TL’ye yükselecek.