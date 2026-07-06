Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ara karar açıklandı

Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün "siyasal casusluk" iddiasıyla tutuklu yargılandığı dava, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görüldü.

Savcı mütalaasını verdi

Bugün üç ayrı dosyadan hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu ile birlikte Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün tutuklu yargılandığı davada savcılık, delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmadığına dikkat çekti.

Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gerekçe gösteren savcı, tahliye taleplerinin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.

Ara karar açıklandı: Dava ertelendi

Mahkeme, tüm sanıkların tutukluluklarının devamına karar verdi.

Bir sonraki celse 29 Eylül’e ertelendi.

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"İBB verileriyle vatandaşı kişisel bilgilerine erişim"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede suç tarihinin 2019-2025 yılları olduğu belirtiliyor.

İddianamede, Gün'ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağlandığı ifade ediliyor.

Bu verileri dolaylı olarak Özkan'ın temin ettiği, Gün'ün beyanına göre Özkan'ın başta "ibb.gov.tr" olmak üzere belediyeye ait çok sayıda elektronik posta adresini ve şifresini İmamoğlu'nun talimatıyla "Ostin" adlı internet aleminin yeraltı olarak nitelendirilen dijital ortamına aktardığı anlatılan iddianamede, Gün'ün, "Ostin"deki elektronik posta adresi ve şifrelerle belediyenin gizlilik ihtiva eden belge ile iç yazışmaları başta olmak üzere posta içeriklerindeki datalara eriştiği kaydediliyor.

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