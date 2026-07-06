Casusluk davasında savcılık mütalaasını verdi: İmamoğlu ve 3 sanığın tutukluluğuna devam istedi

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki üç ismin "siyasal casusluk" suçlamasıyla yargılandığı davada kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de görülen duruşmada iddia makamı ara mütalaasını açıklayarak, yargılanan tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün "siyasal casusluk" iddiasıyla tutuklu yargılandığı dava, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görüldü.
Savcı mütalaasını verdi
Bugün üç ayrı dosyadan hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu ile birlikte Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün tutuklu yargılandığı davada savcılık, delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmadığına dikkat çekti. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gerekçe gösteren savcı, tahliye taleplerinin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.