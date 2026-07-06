Casusluk davasında savcılık mütalaasını verdi: İmamoğlu ve 3 sanığın tutukluluğuna devam istedi

Bugün üç ayrı dosyadan hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu ile birlikte Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün tutuklu yargılandığı davada savcılık, delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmadığına dikkat çekti. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gerekçe gösteren savcı, tahliye taleplerinin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.