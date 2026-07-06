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İmamoğlu'nun sahte diploma davası 25 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun sahte diploma davası 25 Aralık'a ertelendi

13:056/07/2026, Pazartesi
AA
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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın beşinci duruşması görüldü. Silivri'de görülen dava 25 Aralık'a ertelendi.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu İmamoğlu ve avukatları katıldı.

Duruşmada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, bazı milletvekilleri, CHP'nin bazı yöneticileri, yabancı ülkelerden temsilciler ve çok sayıda izleyici yer aldı.

Hakim, diplomaya ilişkin 5. İdare Mahkemesi'nin kararının dosyaya geldiğini belirterek, söz konusu kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmedildiğini kaydetti.

Duruşma, 25 Aralık'a ertelendi.



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