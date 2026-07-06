Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manipülatif içerikler paylaşan Sol Haber'in X hesabına erişim engeli getirildi

Manipülatif içerikler paylaşan Sol Haber'in X hesabına erişim engeli getirildi

10:356/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Sol Haber'in X hesabına erişim engeli getirildi.
Sol Haber'in X hesabına erişim engeli getirildi.

Sol Haber adlı haber sitesinin X hesabı hakkında kamu düzenini bozmayı hedefleyen paylaşımlar yaptığı ve manipülatif içerikleri yaydığı gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

#sol haber
#erişim engeli
#manipülatif içerik
#sosyal medya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 20 bin kurasız konut kampanyası hangi ilçelerde var? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay il il liste