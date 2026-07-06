Manipülatif içerikler paylaşan Sol Haber'in X hesabına erişim engeli getirildi

Sol Haber'in X hesabına erişim engeli getirildi.
Sol Haber adlı haber sitesinin X hesabı hakkında kamu düzenini bozmayı hedefleyen paylaşımlar yaptığı ve manipülatif içerikleri yaydığı gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
X'te 925 bin takipçili Sol Haber adlı hesap hakkında kamu düzenini bozmayı hedefleyen paylaşımlar yaptığı ve manipülatif içerikleri yaydığı gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
Hesap sahipleri hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.
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