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Gündem Soldan algı operasyonu Marmara, Ege ve Karadeniz Çinlilere satılıyor
POLİTİKA

Sol'dan algı operasyonu: Marmara, Ege ve Karadeniz Çinlilere satılıyor

Asparagas haberleriyle gündeme gelen Sol, son haberiyle alay konusu oldu. Sol Haber, Marmara, Ege ve Akdeniz'in Çinlilere satıldığı imajını veren bir tweet attı. Ancak haberin Marmara, Ege ve Akdeniz adlı gemilerin satışına yönelik olduğu anlaşılınca söz konusu site sosyal medyada espri konusu oldu.

Haber Merkezi Diğer
Sol'un haberinin Marmara, Ege ve Akdeniz adlı gemilerin satışına yönelik olduğu anlaşıldı.
Sol'un haberinin Marmara, Ege ve Akdeniz adlı gemilerin satışına yönelik olduğu anlaşıldı.

Yalan haber ve algı operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen haber sitesi Sol Gazete, yine okuyucularının zekasıyla dalga geçmeye yönelik bir başlığa imza attı. Twitter hesabından "‘Marmara’, ‘Karadeniz’ ve ‘Ege’ Çinlilere satılıyor" yayınlanan haberin aslında gemilerin satışına yönelik olduğu ortaya çıktı.

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Şirketin sattığı gemilerin ismiymiş

Bir şirketin filosundaki Marmara, Ege ve Karadeniz isimli üç gemiyi 30 milyon dolara satışa çıkardığı belirlendi. Sol'un yaptığı kelime oyunu ve algı operasyonu sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcı, haberin başlığının ve içeriğinin birbiriyle alakasız olmasıyla dalga geçti.

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Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları:



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