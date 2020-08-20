Sol'dan algı operasyonu: Marmara, Ege ve Karadeniz Çinlilere satılıyor

Yalan haber ve algı operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen haber sitesi Sol Gazete, yine okuyucularının zekasıyla dalga geçmeye yönelik bir başlığa imza attı. Twitter hesabından "‘Marmara’, ‘Karadeniz’ ve ‘Ege’ Çinlilere satılıyor" yayınlanan haberin aslında gemilerin satışına yönelik olduğu ortaya çıktı.

‘Marmara’, ‘Karadeniz’ ve ‘Ege’ Çinlilere satılıyorhttps://t.co/qJgUIV9D5S pic.twitter.com/ImCGimXP8i — soL Haber (@solhaberportali) August 20, 2020

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Şirketin sattığı gemilerin ismiymiş

Bir şirketin filosundaki Marmara, Ege ve Karadeniz isimli üç gemiyi 30 milyon dolara satışa çıkardığı belirlendi. Sol'un yaptığı kelime oyunu ve algı operasyonu sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcı, haberin başlığının ve içeriğinin birbiriyle alakasız olmasıyla dalga geçti.

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Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları:











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OYNAT 01:31 İHA'larla ilgili algı operasyonu yapmaya kalkan Ömer Lütfü Avşar’a Hakan Bayrakçı’dan sert cevap Katıldığı programda, 'Drone hikayesinden bir mucize çıkartılmaya çalışılıyor' diyen hukukçu Ömer Lütfü Avşar'a, Hakan Bayrakçı tepki gösterdi. Bayrakçı, ''Türkiye bir teknoloji üretmişse neyini tartışıyoruz. Yıllarca teknolojide dünyaya mahkum yaşadık. Bir iktidar her şeyi yanlış yapıyor demek hastalıktır.'' diye cevap verdi.

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