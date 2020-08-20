Sol'dan algı operasyonu: Marmara, Ege ve Karadeniz Çinlilere satılıyor

Yalan haber ve algı operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen haber sitesi Sol Gazete, yine okuyucularının zekasıyla dalga geçmeye yönelik bir başlığa imza attı. Twitter hesabından "‘Marmara’, ‘Karadeniz’ ve ‘Ege’ Çinlilere satılıyor" yayınlanan haberin aslında gemilerin satışına yönelik olduğu ortaya çıktı.
‘Marmara’, ‘Karadeniz’ ve ‘Ege’ Çinlilere satılıyorhttps://t.co/qJgUIV9D5S pic.twitter.com/ImCGimXP8i
‘Marmara’, ‘Karadeniz’ ve ‘Ege’ Çinlilere satılıyorhttps://t.co/qJgUIV9D5S pic.twitter.com/ImCGimXP8i— soL Haber (@solhaberportali) August 20, 2020
Şirketin sattığı gemilerin ismiymiş
Bir şirketin filosundaki Marmara, Ege ve Karadeniz isimli üç gemiyi 30 milyon dolara satışa çıkardığı belirlendi. Sol'un yaptığı kelime oyunu ve algı operasyonu sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcı, haberin başlığının ve içeriğinin birbiriyle alakasız olmasıyla dalga geçti.
Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları: