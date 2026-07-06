Söğütözü metrosu kapalı mı? ANKARAY Bahçelievler durağı açık mı? 6-7-8 Temmuz Ankara ulaşım düzenlemesi

Ankara’da 36. NATO Zirvesi nedeniyle 6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde toplu ulaşımda istasyon bazlı düzenleme uygulanacak. Metro ve ANKARAY seferleri normal işletim düzeninde sürecek, ancak Söğütözü Metro durağı ile ANKARAY Bahçelievler durağında yolcu iniş ve binişi yapılmayacak.

Söğütözü metrosu için 6-7-8 Temmuz düzenlemesi

Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak 36. NATO Zirvesi öncesinde başkent ulaşımına ilişkin yeni kararlar duyuruldu. Ankara Valiliği ve EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Söğütözü metrosu için 6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde istasyon bazlı yolcu düzenlemesi uygulanacak.

Bu kapsamda Metro Söğütözü İstasyonu’nda yolcu iniş ve binişleri gerçekleştirilmeyecek. Metro seferleri ise genel işletim düzeninde devam edecek.

ANKARAY Bahçelievler durağında iniş ve biniş yapılmayacak

Ulaşım düzenlemesi yalnızca Söğütözü Metro İstasyonu ile sınırlı olmayacak. ANKARAY hattındaki Bahçelievler durağında da 6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde yolcu iniş ve binişi yapılmayacak.

Duyurulan düzenlemeye göre:

Metro ve ANKARAY seferleri normal işletim düzeninde sürecek.

ANKARAY Bahçelievler durağında yolcu inişi ve binişi yapılmayacak.

Metro Söğütözü İstasyonu’nda yolcu inişi ve binişi yapılmayacak.

Düzenleme 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde geçerli olacak.

Seferler normal devam edecek

Başkentte toplu taşımayı kullanacak yolcular için ana hatlarda seferlerin durdurulmasına yönelik bir bilgi paylaşılmadı. Açıklamaya göre, düzenleme sadece belirtilen iki istasyondaki yolcu iniş ve biniş işlemlerini kapsıyor.

ANKARAY ve Metro seferleri, Söğütözü ve Bahçelievler istasyonlarındaki bu kısıtlama dışında normal işletim düzeninde devam edecek.