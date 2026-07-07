Anasayfa
Gündem
Ankara
Başkentten yılın ilk yarısında rekor ihracat

Başkentten yılın ilk yarısında rekor ihracat

11:18, 07/07/2026, Salı
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Başkentten yılın ilk yarısında rekor ihracat
Ocak-haziran döneminde, ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 505,1 ile "süs bitkileri ve mamulleri" oldu.

Başkentten bu yılın ilk yarısında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 artarak 9 milyar 78 milyon doları bulurken, bu tutar en yüksek ocak-haziran dönemi rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, haziranda Türkiye'nin toplam ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,9 yükselişle 24 milyar 940 milyon dolara çıktı. Bu tutar, tüm zamanların en yüksek haziran ayı ihracat değeri olarak öne çıktı.

Ankara'dan gerçekleşen dış satımlarda ise son yıllarda önemli artışlar yaşandığı dikkati çekti. Başkentte 2023'ün ilk yarısında 5 milyar 714 milyon dolar olan ihracat, 2024 ocak-haziran döneminde 6 milyar 402 milyon dolara, 2025'in aynı döneminde ise 7 milyar 118 milyon dolara yükseldi.

2026'da en fazla satış yapılan ülke ABD

Yılın ilk yarısında ise Ankara'dan yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,5 artarak, 9 milyar 78 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, başkentin en yüksek ocak-haziran ihracatı oldu.

Ankara ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-haziran döneminde ABD'nin en fazla satış yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde, ABD'ye 757 milyon 211 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi, 686 milyon 499 bin dolarla Slovakya, 682 milyon 153 bin dolarla Birleşik Krallık, 626 milyon 433 bin dolarla Ukrayna ve 606 milyon 281 bin dolarla Çin takip etti.

Başkentin ihracatında "elektrik ve elektronik" lider

Ankara'dan yılın ilk 6 ayında yapılan dış satımda, "elektrik ve elektronik" 1 milyar 20 milyon 486 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü, 1 milyar 11 milyon 415 bin dolarla "otomotiv endüstrisi", 880 milyon 377 bin dolarla "makine ve aksamları", 874 milyon 866 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" ve 791 milyon 225 bin dolarla "madencilik ürünleri" izledi.

Ocak-haziran döneminde, ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 505,1 ile "süs bitkileri ve mamulleri" oldu.

Söz konusu sektörü, yüzde 81 ile "fındık ve mamulleri" yüzde 65,7 ile "elektrik ve elektronik" ve yüzde 55,3 ile "çimento cam seramik ve toprak ürünleri" takip etti.


NATO Genel Sekreteri Rutte ilk kararı duyurdu: NATO müttefikleri hava kapasitesi için 12 yeni uçak alacak
Gündem
NATO Genel Sekreteri Rutte ilk kararı duyurdu: NATO müttefikleri hava kapasitesi için 12 yeni uçak alacak
Bakan Güler’in NATO Zirvesi’nin ilk günündeki programı belli oldu
Gündem
Bakan Güler’in NATO Zirvesi’nin ilk günündeki programı belli oldu
Ankara'da 36.⁠ ⁠NATO Zirvesi için tüm hazırlıklar tamamlandı
Gündem
Ankara'da 36.⁠ ⁠NATO Zirvesi için tüm hazırlıklar tamamlandı

Başlıklar :AnkaraBaşkentten ihracathaziranİhracatOcak-Haziranrekor
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026