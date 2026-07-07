Ankara'da 36. NATO Zirvesi için tüm hazırlıklar tamamlandı
09:27, 07/07/2026, Salı
AA
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı.
Rusya-Ukrayna Savaşı, İran Savaşı ve Avrupa’nın güvenlik endişelerinin arttığı dönemde yeni savunma mimarisini kuracak 36. NATO Liderler Zirvesi bugün Ankara’da başlıyor.
NATO’nun üçüncü evresini anlatmak için “NATO 3.0” olarak anılan zirvenin en yüksek katılımlı zirve olması bekleniyor.
Zirve kapsamında NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanı, binlerce diplomat, gazeteciler ve davetliler ağırlanacak.
Programların bir kısmı ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.
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