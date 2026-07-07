Bakan Güler’in NATO Zirvesi’nin ilk günündeki programı belli oldu

NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da: Türkiye'nin liderliği bizim için çok önemli

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ev sahipliği için teşekkür ederek Türkiye'nin NATO içindeki önemine dikkat çekti. Türk savunma sanayiinin ittifakın ihtiyaç duyduğu birçok sistemi karşıladığını vurgulayan Rutte, ASELSAN başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ülkeye destek sağladığını ifade etti. Savunma sanayii yatırımlarının artırılacağını belirten Rutte, "(ABD) Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede savunma sanayi yatırımlarımızla ekonomilerimizi de güçlendireceğiz" dedi.