Trump'tan kriz çıkartacak paylaşım: Meloni görünce bakın ne yapmış

İki lider arasındaki tansiyon, 19 Haziran’da Fransa’da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nin ardından zirveye çıkmıştı. Trump, Meloni’nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için “yalvardığını” öne sürmüş, İtalya Başbakanı ise bu açıklamayı

“tamamen uydurma”

olarak nitelendirerek “Ne ben ne de İtalya yalvarırız” yanıtını vermişti. Meloni, 23 Haziran’da katıldığı bir programda ise

“Bu tartışmayı körüklemeye devam etme niyetinde değilim”

ifadelerini kullanmıştı.