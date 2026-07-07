Trump'tan kriz çıkartacak paylaşım: Meloni görünce bakın ne yapmış
09:44, 07/07/2026, Salı
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Trump, Meloni ile yine dalga geçti
Ankara’da bugün başlayacak iki günlük NATO Zirvesi’ne saatler kala ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında gerilim bir kez daha tırmandı. Trump'ın paylaşımına Roma'nın tepkisini İtalyan basını yazdı.
ABD Başkanı
, dün sosyal medya platformu Truth Social hesabından üzerinden
Donald Trump
ifadesinin yer aldığı ve Meloni’nin kendisine gülümseyerek baktığı bir fotoğraf paylaştı.
“Uzaklaştırma kararı gerekli”
Roma ne yapacak?
Trump’ın, zirve öncesinde iki ülke ilişkilerinde yeni bir yakınlaşma beklentilerinin konuşulduğu dönemde yaptığı paylaşım İtalyan basınında tepki çekerken, Roma yönetimi ise sessiz kalmayı tercih etti.
İtalyan basını: Meloni görmezden geldi
Roma merkezli Corriere della Sera gazetesi, Meloni ile Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin
“paylaşımı görmezden gelmeye karar verdiğini”belirtti. İtalyan RaiNews de Roma’nın sessizliğine dikkat çekerek Meloni’nin halihazırda Ankara’ya hazırlık amacıyla bazı dosyalar üzerinde çalıştığını kaydetti.
'Yalvardı' demişti
İki lider arasındaki tansiyon, 19 Haziran’da Fransa’da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nin ardından zirveye çıkmıştı. Trump, Meloni’nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için “yalvardığını” öne sürmüş, İtalya Başbakanı ise bu açıklamayı
“tamamen uydurma”olarak nitelendirerek “Ne ben ne de İtalya yalvarırız” yanıtını vermişti. Meloni, 23 Haziran’da katıldığı bir programda ise
“Bu tartışmayı körüklemeye devam etme niyetinde değilim”ifadelerini kullanmıştı.
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