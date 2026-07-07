THY NATO'ya özel düzenlemeyi devreye aldı: Ücretsiz yapılabilecek
09:14, 07/07/2026, Salı
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Türk Hava Yolları
Türk Hava Yolları (THY), 6-9 Temmuz tarihleri arasında Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlarda yolculara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını açıkladı.
Türk Hava Yolları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada 29 Haziran ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 6-9 Temmuz (dahil) tarihleri arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolcuların seyahat planlarında esneklik sağlayabilmeleri amacıyla 16 Temmuz'a (dahil) kadar işlem yaptırmaları kaydıyla bazı haklar tanımlandığı belirtildi.
Yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
"Rezervasyon ve parkur değişiklikleri ücretsiz olarak yapılacaktır. Bilet iade talepleri herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 23 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar ve sağlanan haklar, uçuş için satın alınmış olan ek hizmetler için de geçerli olacaktır. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen uçuşlarda geçerli olacaktır."
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Başlıklar :thytürk hava yollarınatoankara
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