Peş peşe ortaya çıktılar: 3 metrelik dev yılanlar mahalleliyi tedirgin etti
09:42, 07/07/2026, Salı
IHA
Sıcak hava devasa yılanları ortaya çıkardı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sıcak havayla birlikte ortaya çıkan yaklaşık üç metre uzunluğundaki yılanlar görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi kırsal Çınarköy Mahallesi’nde sıcak havanın her geçen gün etkisini artmasıyla yaklaşık üç metre uzunluğundaki iki yılan görüntülendi.
Vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
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Başlıklar :yılanDiyarbakırkırsal
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