Peş peşe ortaya çıktılar: 3 metrelik dev yılanlar mahalleliyi tedirgin etti

Ankara NATO Zirvesi'nde üst düzey güvenlik: Liderlerin zırhlı makam araçları ve çarpıcı özellikleri

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2026 NATO Zirvesi, üst düzey güvenlik hazırlıklarıyla da dikkat çekiyor. Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının kullandığı, her biri adeta yürüyen birer kaleyi andıran özel korumalı araçlar, askeri kargo uçaklarıyla şehre getirildi. Kamuoyunda "The Beast" (Canavar) olarak bilinen ABD başkanlık limuzini başta olmak üzere, milyonlarca dolarlık bu özel üretim otomobiller lüks birer binek araçtan çok daha fazlasını sunuyor. Roket ve mayın saldırılarına karşı koyabilen, kimyasal silahlara karşı izole olabilen dünyanın en gelişmiş zırhlı mobil koruma merkezleri, liderlerin güvenliğini sağlıyor. İşte galeri için hazırlanan, zirveye damga vuran liderler ve onların kurşun geçirmez araçları...