Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Evin ortasında yılan şoku: Misafir bekleyen aile neye uğradığını şaşırdı

Evin ortasında yılan şoku: Misafir bekleyen aile neye uğradığını şaşırdı

17:186/07/2026, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Hakkari’nin Derecik ilçesinde misafir bekleyen ailenin evine yılan girmesi kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Başkaya Mahallesi’nde meydana geldi.


Evde misafir ağırlamak için hazırlık yapan Sönmez ailesi, sıcak hava nedeniyle pencereleri açarak evi havalandırmak istedi. Bir süre sonra odada yılan olduğunu fark eden aile fertleri büyük panik yaşadı. 


Bekledikleri misafirler yerine evde yılanla karşılaşan aile sakinleri, kendi imkanlarıyla yılana zarar vermeden evden uzaklaştırmayı başardı.


Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı o anlar, aile üyeleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

#Hakkari
#yılan
#panik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da yarın metro açık mı kapalı mı? EGO ve ANKARAY seferleri olacak mı, hangi istasyonlar kapalı?