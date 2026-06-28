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TCDD binasına giren yılan paniğe neden oldu

TCDD binasına giren yılan paniğe neden oldu

17:5828/06/2026, Pazar
IHA
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Yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) hizmet binasına giren yılan paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tatvan’da bulunan TCDD hizmet binasında yılan fark eden görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yılanı bulunduğu yerden zarar vermeden çıkardı. Yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


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