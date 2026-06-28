Hakkari’de yılan paniği

İhbar üzerine Hakkâri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşların beyanları doğrultusunda toprak evde inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde yılanların evin tavan arasına girdikleri tespit edildi. Yılanların ulaşılması güç alanlara girmesi nedeniyle ekipler tarafından yakalanmaları mümkün olmadı.