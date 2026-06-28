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Hakkari’de yılan paniği

Hakkari’de yılan paniği

09:2128/06/2026, Pazar
IHA
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Tavan arasında yılan paniği
Tavan arasında yılan paniği

Hakkâri’nin Gazi Mahallesi’nde toprak bir evde yılan görüldüğü ihbarı, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yılanların ulaşılması güç alanlara girmesi nedeniyle ekipler tarafından yakalanmaları mümkün olmadı.

İhbar üzerine Hakkâri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşların beyanları doğrultusunda toprak evde inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde yılanların evin tavan arasına girdikleri tespit edildi. Yılanların ulaşılması güç alanlara girmesi nedeniyle ekipler tarafından yakalanmaları mümkün olmadı.

İtfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği tüm arama çalışmalarına rağmen yılanlar gözden kaybolurken, olay yerinde herhangi bir müdahale gerçekleştirilemedi.

Ekipler, gerekli kontrollerin ardından evde bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yılanların yeniden görülmesi halinde tekrar ihbarda bulunmaları istenirken, olay yeri güvenli şekilde terk edildi.



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