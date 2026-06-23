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Ağa dolanan yılanları itfaiye ekipleri kurtardı

Ağa dolanan yılanları itfaiye ekipleri kurtardı

09:2523/06/2026, Salı
IHA
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Muhafaza altına alınan 5 yılan, Keskin Karıştıran Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.
Muhafaza altına alınan 5 yılan, Keskin Karıştıran Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.

Kırıkkale’de itfaiye ekipleri tarafından ağa dolanmış halde yakalanan 5 yılan, hayvanat bahçesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çullu Mahallesi’nde bahçesindeki yılanları fark eden vatandaşlar, durumu Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bahçeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde 5 yılanın ağa dolandığını tespit etti. İtfaiye ekipleri, yılanları bulundukları yerden dikkatli bir çalışmayla aldı. Muhafaza altına alınan 5 yılan, Keskin Karıştıran Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.



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