Adana Ceyhan Nehri'nde suya giren iki çocuk kayboldu

Kanallardaki mikroplastikler Akdeniz’e ilerliyor: Bakanlık kanallardan örnek topladı

Akdeniz kıyılarında bu yaz denizi kaplayan plastik atıklar, ciddi bir sorun haline gelirken Adana’daki tarımsal drenaj kanallarındaki mikroplastikler dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelleri bölgeden örnek alırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Fatih Ekmekçi, "52 tesise 118 milyon 211 bin 499 TL ceza kestik. 19 tesisi faaliyetten men ettik. Çevrede bırakılan katı atıkların zamanla kanallara karışıyor. Burası tarım bölgesi. Bunun önüne geçilmeli" dedi.