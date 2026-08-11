Adana’da zincirleme trafik kazası: Üç kişi yaralandı

17 milyon lirayı 20 günde harcadılar: 95 yaşındaki kadının serveti aileyi karıştırdı

Adana’da yaşayan 95 yaşındaki Türkan İşbilir, torunu ve kızı tarafından babasından miras kalan arsasının zorla satıldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Yaşlı kadın, torunu ve kızının önce arsaya 10 daire verecekler diyerek kendisini kandırdığını, tapuda ise 17 milyon liraya satıldığını belirterek, "O arsa babamdan miras kaldı, ben yıllardır aç kaldım, susuz kaldım ama bir karış yerini satmadım. Evlat neden böyle, paranın 13 milyonu 20 günde harcanmış" dedi. Yaşlı kadının hesaplarına tedbir kararı konulurken taraflar arasındaki son sözü mahkeme söyleyecek.