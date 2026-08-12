Ağızlıksız gezdirilen Pitbull kediyi parçaladı: Sahibi ’polisi aramayın’ diye yalvardı
10:42, 12/08/2026, Çarşamba
IHA
Polisin gelmemesi için yalvaran kadın daha sonra köpeğiyle olay yerinden uzaklaştı.
Adana’da sahibinin ağızlıksız dolaştırdığı Pitbull cinsi köpek, sokaktaki kediyi parçalayıp telef etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken köpeğin sahibi kadının, vatandaşlara ‘Polisi aramayın’ diye yalvarması pes dedirtti.
Olay, sabah saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sahibinin ağızlıksız dolaştırdığı Pitbull cinsi köpek, yanından geçen kediye birden saldırdı. Köpeğin sahibi kadın, köpeğini durdurmaya çalışsa da köpek, kediyi parçalayarak telef etti. Köpek, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla sakinleştirildi. Bu sırada kadın, yardıma gelen vatandaşların polisi aramaları üzerine, ‘Polisi aramayın’ diye yalvardı.
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Başlıklar :adanaçukurovagüzelyalı mahallesi
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