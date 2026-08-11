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Köpek saldırısında yaralandı yüzde 37 engelli kaldı: 637 bin lira tazminat kazandı

Köpek saldırısında yaralandı yüzde 37 engelli kaldı: 637 bin lira tazminat kazandı

11:21, 11/08/2026, Salı
DHA
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Köpek saldırısında yaralandı yüzde 37 engelli kaldı: 637 bin lira tazminat kazandı
Sebahat Karaman

Yargıtay 2019 yılında Kırşehir’de köpeklerin saldırısı sonucu yüzde 37 oranında malul kalan Sebahat Karaman’a (63) 437 bin 156 lira maddi ve 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine ilişkin kararı onadı. Yargıtay, köpek sahiplerinin hayvanları zincir ve tasma gibi gerekli önlemleri almadan serbest bırakmasının özen ve gözetim yükümlülüğünün ihlali olduğuna hükmetti.

Kırşehir’in Boztepe ilçesinde 10 Ocak 2019’da saat 07.00 sıralarında kızını okul servisine bindiren Sebahat Karaman'a, eve dönerken sürü halinde gezen köpekler saldırdı. Komşularının müdahalesiyle kurtarılan Karaman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karaman’ın sağ kulak kepçesi ile kulak memesinin bir bölümünde ve her iki kolunda doku kaybı meydana geldiği belirlendi. Olayın ardından Karaman, köpeklerin sahipleri hakkında tazminat davası açtı.

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MALULİYET ORANI YÜZDE 37 OLARAK BELİRLENDİ

Kırşehir 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, davalıların Türk Borçlar Kanunu’nun hayvan bulunduranın sorumluluğunu düzenleyen 67’nci maddesi kapsamında 'kusursuz sorumlu' olduğuna hükmetti. Mahkeme, Karaman’ın yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olmadığını, yaşamını tehlikeye soktuğunu, yüz bölgesindeki lezyonlar ile sağ kulak kepçesindeki kısmi doku kaybının yüzde sabit iz niteliğinde olduğunu belirtti. Karaman’ın maluliyet oranının yüzde 37 olduğu, 3 aylık geçici iş göremezlik zararının 6 bin 62 lira 70 kuruş, sürekli iş göremezlik zararının ise 431 bin 193 lira 50 kuruş olduğu hesaplandı. Mahkeme, Karaman’a toplam 437 bin 156 lira 20 kuruş maddi ve 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ayrıca Karaman’ın eşine 30 bin lira, diğer 2 davacıya ise 10’ar bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Tazminatların olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılardan tahsiline karar verildi.

‘SOPAYI KENDİNİ KORUMA İÇGÜDÜSÜYLE KULLANDI’

Davalıların karara karşı yaptığı istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Hukuk Dairesi tarafından esastan reddedildi. Bunun üzerine davalılar kararı temyiz etti. Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi, hayvan bulunduran kişinin, hayvanın başkasına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermek zorunda olduğunu belirtti. Kararda, hayvan bulunduranın sorumluluktan kurtulabilmesi için gerekli özeni gösterdiğini veya bu özen gösterilmiş olsa dahi zararın önlenemeyeceğini ispatlaması gerektiği kaydedildi. Yargıtay, davalıların bakımını üstlendikleri köpeklerin zincir ve tasma gibi gerekli önlemler alınmadan, çevre güvenliği açısından tehlike oluşturacak şekilde serbestçe dolaşmalarına izin verilmesinin özen ve gözetim yükümlülüğünün ihlali olduğuna hükmetti. Davalıların, Karaman’ın elindeki sopayı sallayarak köpekleri kışkırttığı yönündeki itirazı da kabul edilmedi. Kararda, Karaman’ın sabah saatlerinde dışarıda bulunmasının ve köpeklerin saldırısını engellemek amacıyla elindeki sopayı kendisini koruma içgüdüsüyle kullanmasının, olay ile zarar arasındaki illiyet bağını kesecek nitelikte olmadığı belirtildi.

Yargıtay, bilirkişi raporunun denetime elverişli ve hükmedilen manevi tazminatın hakkaniyete uygun olduğunu belirterek davalıların temyiz itirazlarını reddetti. Böylece Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Hukuk Dairesinin kararını oy birliğiyle onadı.


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Başlıklar :köpek saldırısıtazminatsebahat karamanboztepe
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