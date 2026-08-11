Ehliyetine güvenen yandı: İşte 11 bin liralık cezadan kurtaran detay

Sürücü belgesi sınıfları

Mevzuat kapsamında motosiklet sürücü belgesi sınıfları, araçların güç ve ağırlık dengesine göre kesin sınırlarla birbirinden ayrılıyor. İki, üç veya dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara M sınıfı ehliyet veriliyor. A1 sınıfı belge, silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i aşmayan sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli araçları kapsıyor. Daha üst bir segment olan A2 sınıfı ise gücü 35 kilovatı, gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen iki tekerlekli motosikletler ve yine 15 kilovat sınırındaki üç tekerlekli araçlar için düzenleniyor. A sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar ise bu güç ve ağırlık kısıtlamalarına takılmadan tüm motosiklet türlerini kullanma hakkına sahip oluyor.



