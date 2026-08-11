Anasayfa
Gündem
Ehliyetine güvenen yandı: İşte 11 bin liralık cezadan kurtaran detay

Ehliyetine güvenen yandı: İşte 11 bin liralık cezadan kurtaran detay

11:15, 11/08/2026, SalıG: Güncelleme: 11:16, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Ehliyetine güvenen yandı: İşte 11 bin liralık cezadan kurtaran detay

Sürücüler arasında yıllardır doğru bilinen bir detay, trafik denetimlerinde binlerce kişiyi 11 bin 629 liralık ağır bir faturayla karşı karşıya bırakıyor. Ruhsatta yazan motor hacmine (cc) güvenerek yola çıkan motosiklet tutkunları, A2 ehliyetinin 600 cc'ye kadar her aracı kapsadığı yanılgısıyla polis çevirmesinde beklenmedik bir şok yaşıyor. Oysa Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre cezadan kurtulmanın sırrı sanılanın aksine sadece motor hacminde değil, ruhsattaki çok daha farklı bir değerde ve ufak bir matematik hesabında gizli. İşte kural ihlali nedeniyle araç sahibine kadar uzanan o çifte cezaya yakalanmamak için yola çıkmadan önce acilen öğrenmeniz gereken o kritik detay...

Sürücüler arasında kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgiler, trafik denetimlerinde ağır faturalara dönüşüyor. Özellikle motosiklet kullanıcılarının ruhsatta yer alan motor hacmine (cc) güvenerek trafiğe çıkması, polis çevirmelerinde büyük bir şokla sonuçlanabiliyor. Kendi sürücü belgesi sınıfının yetmediği araçları kullanan vatandaşlar, 11 bin 629 liralık idari para cezası ve ceza puanı yaptırımıyla karşı karşıya kalarak mağduriyet yaşıyor.

Sürücüler arasında kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgiler, trafik denetimlerinde ağır faturalara dönüşüyor. Özellikle motosiklet kullanıcılarının ruhsatta yer alan motor hacmine (cc) güvenerek trafiğe çıkması, polis çevirmelerinde büyük bir şokla sonuçlanabiliyor. Kendi sürücü belgesi sınıfının yetmediği araçları kullanan vatandaşlar, 11 bin 629 liralık idari para cezası ve ceza puanı yaptırımıyla karşı karşıya kalarak mağduriyet yaşıyor.

Motor hacmi yanılgısı 

Türkiye'deki Karayolları Trafik Yönetmeliği, otomobiller için B sınıfı şartı koşarken, hangi motosikletin hangi ehliyet sınıfıyla (A, A1, A2) kullanılacağını da oldukça net bir şekilde çiziyor. Ancak motosiklet tutkunları arasında yaygın olan, 600 cc motor hacmine kadar olan tüm araçların A2 sınıfı ehliyetle kullanılabileceği inancı tamamen bir yanılgıdan ibaret. Yönetmeliğe göre, 125 cc ve altındaki araçlar hariç olmak üzere, belirleyici olan unsur motor hacmi değil; aracın kilovat (kW) değeri ve gücünün ağırlığına oranıdır. Sürücülerin sadece ruhsattaki cc değerine bakarak yola çıkması, onları doğrudan cezai müeyyideyle baş başa bırakıyor.

Motor hacmi yanılgısı&nbsp;Türkiye'deki Karayolları Trafik Yönetmeliği, otomobiller için B sınıfı şartı koşarken, hangi motosikletin hangi ehliyet sınıfıyla (A, A1, A2) kullanılacağını da oldukça net bir şekilde çiziyor. Ancak motosiklet tutkunları arasında yaygın olan, 600 cc motor hacmine kadar olan tüm araçların A2 sınıfı ehliyetle kullanılabileceği inancı tamamen bir yanılgıdan ibaret. Yönetmeliğe göre, 125 cc ve altındaki araçlar hariç olmak üzere, belirleyici olan unsur motor hacmi değil; aracın kilovat (kW) değeri ve gücünün ağırlığına oranıdır. Sürücülerin sadece ruhsattaki cc değerine bakarak yola çıkması, onları doğrudan cezai müeyyideyle baş başa bırakıyor.

Sürücü belgesi sınıfları

Mevzuat kapsamında motosiklet sürücü belgesi sınıfları, araçların güç ve ağırlık dengesine göre kesin sınırlarla birbirinden ayrılıyor. İki, üç veya dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara M sınıfı ehliyet veriliyor. A1 sınıfı belge, silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i aşmayan sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli araçları kapsıyor. Daha üst bir segment olan A2 sınıfı ise gücü 35 kilovatı, gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen iki tekerlekli motosikletler ve yine 15 kilovat sınırındaki üç tekerlekli araçlar için düzenleniyor. A sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar ise bu güç ve ağırlık kısıtlamalarına takılmadan tüm motosiklet türlerini kullanma hakkına sahip oluyor.


Sürücü belgesi sınıflarıMevzuat kapsamında motosiklet sürücü belgesi sınıfları, araçların güç ve ağırlık dengesine göre kesin sınırlarla birbirinden ayrılıyor. İki, üç veya dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara M sınıfı ehliyet veriliyor. A1 sınıfı belge, silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i aşmayan sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli araçları kapsıyor. Daha üst bir segment olan A2 sınıfı ise gücü 35 kilovatı, gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen iki tekerlekli motosikletler ve yine 15 kilovat sınırındaki üç tekerlekli araçlar için düzenleniyor. A sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar ise bu güç ve ağırlık kısıtlamalarına takılmadan tüm motosiklet türlerini kullanma hakkına sahip oluyor.

Ehliyette 2013 yılı kriteri

Sınıflar arasındaki bu ince çizgide, tecrübeli sürücüleri sevindiren önemli bir yasal istisna da bulunuyor. 2013 yılı ve bu tarihten daha öncesinde A2 sınıfı sürücü belgesi almış olan vatandaşlar, yapılan düzenlemeyle çok daha geniş bir hak elde etmiş durumda. Belirtilen tarihten önce alınan A2 ehliyetler, belge yenileme işlemleri sırasında doğrudan tüm motosikletleri kullanma yetkisi veren A sınıfına dönüştürülerek ruhsata işleniyor.


Ehliyette 2013 yılı kriteriSınıflar arasındaki bu ince çizgide, tecrübeli sürücüleri sevindiren önemli bir yasal istisna da bulunuyor. 2013 yılı ve bu tarihten daha öncesinde A2 sınıfı sürücü belgesi almış olan vatandaşlar, yapılan düzenlemeyle çok daha geniş bir hak elde etmiş durumda. Belirtilen tarihten önce alınan A2 ehliyetler, belge yenileme işlemleri sırasında doğrudan tüm motosikletleri kullanma yetkisi veren A sınıfına dönüştürülerek ruhsata işleniyor.

Basit matematiksel hesaplama cezadan kurtarıyor

Motosiklet sürücülerinin farkında olmadan cezaya düşmemesi için araç ruhsatındaki bilgileri dikkatlice okuyup basit bir matematiksel hesaplama yapması şart. Ruhsatta yer alan motor gücünün aracın ağırlığına bölünmesiyle elde edilen oran, mevcut ehliyet sınıfının o araç için yeterli olup olmadığını ortaya koyuyor. Örneğin, ruhsatında 35 kW güç ve 200 kilogram ağırlık yazan bir motosiklette, 35’i 200’e böldüğünüzde güç-ağırlık oranı 0,175 olarak ortaya çıkıyor. Bu oran, A2 sınıfı için yönetmelikte belirlenen 0,2 yasal sınırını aşmadığı için bahsi geçen araç A2 ehliyetiyle yasal bir şekilde kullanılabiliyor.

Basit matematiksel hesaplama cezadan kurtarıyorMotosiklet sürücülerinin farkında olmadan cezaya düşmemesi için araç ruhsatındaki bilgileri dikkatlice okuyup basit bir matematiksel hesaplama yapması şart. Ruhsatta yer alan motor gücünün aracın ağırlığına bölünmesiyle elde edilen oran, mevcut ehliyet sınıfının o araç için yeterli olup olmadığını ortaya koyuyor. Örneğin, ruhsatında 35 kW güç ve 200 kilogram ağırlık yazan bir motosiklette, 35’i 200’e böldüğünüzde güç-ağırlık oranı 0,175 olarak ortaya çıkıyor. Bu oran, A2 sınıfı için yönetmelikte belirlenen 0,2 yasal sınırını aşmadığı için bahsi geçen araç A2 ehliyetiyle yasal bir şekilde kullanılabiliyor.

Kurallara uymayanlara çifte fatura

Sürücü belgelerinin yetki alanı dışına çıkarak motorlu araç kullananları, trafik kontrollerinde oldukça ağır ve caydırıcı bir tablo bekliyor. Sınıfına uygun olmayan araç kullanan sürücülere anında 11 bin 629 lira trafik idari para cezası kesilirken, sicillerine de 20 ceza puanı işleniyor. İşin daha da çarpıcı tarafı ise aracı kullanan kişi ile ruhsat sahibinin farklı olması durumunda yaşanıyor. Böyle bir tespitte, aracının yetersiz ehliyetle kullanılmasına izin verdiği için araç sahibinin tescil plakası üzerinden aynı miktarda, yani bir 11 bin 629 liralık ceza tutanağı daha düzenlenerek fatura ikiye katlanıyor.

Kurallara uymayanlara çifte faturaSürücü belgelerinin yetki alanı dışına çıkarak motorlu araç kullananları, trafik kontrollerinde oldukça ağır ve caydırıcı bir tablo bekliyor. Sınıfına uygun olmayan araç kullanan sürücülere anında 11 bin 629 lira trafik idari para cezası kesilirken, sicillerine de 20 ceza puanı işleniyor. İşin daha da çarpıcı tarafı ise aracı kullanan kişi ile ruhsat sahibinin farklı olması durumunda yaşanıyor. Böyle bir tespitte, aracının yetersiz ehliyetle kullanılmasına izin verdiği için araç sahibinin tescil plakası üzerinden aynı miktarda, yani bir 11 bin 629 liralık ceza tutanağı daha düzenlenerek fatura ikiye katlanıyor.
Başlıklar :ehliyettrafik cezasıa2 ehliyetimotosikletmotor hacmicc600 cc11 bin 629 lirakarayolları trafik yönetmeliğiruhsattrafik denetimisürücü belgesimotosiklet ehliyetitrafik kuralları
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026