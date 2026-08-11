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Gözlükten kurtulmak istedi ama sol gözünü kaybetti

Gözlükten kurtulmak istedi ama sol gözünü kaybetti

12:06, 11/08/2026, Salı
DHA
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Gözlükten kurtulmak istedi ama sol gözünü kaybetti
Ali İhsan Aydın’ın sol gözü görme yetisini kaybetti.

Trabzon'da uzağı ve yakını göremediği için kullandığı gözlükten kurtulmak amacıyla özel bir hastanede akıllı lens taktıran Ali İhsan Aydın’ın (56) sol gözü, operasyon sonrası görme yetisini kaybetti. Sol gözü alınan Aydın, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Ortahisar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ali İhsan Aydın, hem uzağı hem de yakını göremediği için kullandığı gözlükten akıllı lens tedavisiyle kurtulmak istedi.

Aydın, araştırmaları sonucu 1,5 ay önce kent merkezinde gittiği özel bir göz hastanesinde ameliyat olmaya karar verdi. Aydın, sol gözüne akıllı mercek takılması için ameliyata alındı. İddiaya göre operasyon sonrası Aydın’ın gözünde şiddetli ağrı başladı. Geçmeyen ağrıları nedeniyle Ankara’daki bir hastaneye sevk edilen Aydın’ın sol gözü iyileşme sağlanamayınca yapılan operasyonla alındı. Aydın, ihmal iddiasıyla avukatı aracılığıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

‘Gözlükten kurtulmak istemiştim’

Kullandığı gözlükten kurtulmak istediği için akıllı lens operasyonu yaptıran Aydın, yaşananları anlattı. Aydın, “Gözlükten kurtulmak ve yaşam kalitemi artırmak istedim. İyi görmek, içim akıllı lens taktırmak istedim. İşlem yapıldıktan sonra gözümde ağrı olmaya başladı. Gözümde ağrı olunca doktoru aradım, normal bir süreç olduğunu ve geçeceğini söyledi. Hastaneye gittim. Gözüme iğne vurdular ve gözümü kollamam gerektiğini söylediler. Eve gelince yine ağrım olmaya başlayınca hastaneye gittim, tüm doktorlar tek tek gözüme baktı ve gözümde bir şey olmadığını söylediler. Yine eve geldim ve dayanılmaz ağrılarım sürmeye başladı. Gece tekrar hastaneye gittim bu kez gözüm kanlanmaya başlamıştı. 1-2 saat daha gözümle uğraştı ve asistanına gözüme merhem sürmesini söyledi. Benim ağrılarım bir türlü geçmedi. Devlet hastanesinin aciline gittim ve doktorumu aradım. ‘Gözümde ışık da görüntü de yok’ dedim. Beni Tıp Fakültesi’ne sevk ettiler, ameliyata aldılar ve gözümün arkasını temizlediler. Biraz görür gibi oldum. Gözümde mikrop ilerlemesi oldu. Sabah akşam gözüme iğne vurdular ve artık dördüncü günde oturduğum esnada gözüm gitti. Beni Ankara’ya gönderdiler. Yapacak hiçbir şeyin olmadığını söyleyerek gözümü aldılar” diye konuştu.

‘Normal gören gözüm bile yetisini kaybetmeye başladı’

Tedavi sürecinde ihmal olduğunu öne süren Ali ihsan Aydın, “Aşırı bir ihmal olduğunu düşünüyorum. Doktorum kendime güveniyordu, benim en büyük kaybım o oldu. Belki basit bir ultrasonla enfeksiyonum olduğunu anlayabilirlerdi. Olan benim gözüme oldu. Diğer gözüm bile puslu görüyor. Normal gören gözüm bile yetisini kaybetmeye başladı. Gözümü kaşımaya korkuyorum. Hastanelerde kaldım. İlaçla ayakta duruyorum. Sabah-akşam psikiyatriye gidiyorum. Bunların hepsi 1,5 ay içerisinde oldu. Yaşam kalitemi yükseltecek ve gözlükten kurtulacaktım. Bu yüzden akıllı lens taktırmak istedim. Gözlükle görüyordum. Ben elektrikçiyim; tornavidayı sıkamıyorum, işimi yapamıyorum. Yaşam kalitem sıfırlandı. Yürürken bile boşluğu basar gibiyim” dedi.

‘Eşimin psikolojisi bozuldu’

Ali İhsan Aydın’ın eşi Aysel Aydın, her hareketinde eşine eşlik etmek zorunda kaldığını ifade ederek, “Eşim gözünden oldu. Eşim nereye gidiyorsa ben onunla gitmek zorundayım. Tek başına gidemiyor. İşi, gücü yarım kaldı. Psikolojisi bozuldu. Evden dışarı çıkmıyor. Ailecek yıprandık, bittik. Çocuklarımızın da psikolojisi bozuldu. Eşimle ikili gibi olduk. Maddi manevi zor durumdayız. Herkes cezasını çeksin. Bu çok zor bir süreç. ‘Geçmiş olsun’ bile demediler. Kapalı göze biz nasıl mikrop kaptıralım? Adamın gözü gitti. Benim hayatım da bitti” ifadelerini kullandı.

‘Tüm hukuki haklarımızı kullanacağız’

Avukat Muhammet Can Zal da “Biz, burada yalnızca hukuki süreci işletirken sadece maddi ve manevi tazminat boyutunda değil, aynı zamanda sağlık kuruluşlarının tıbbi standartlara uyduğunu ve sağlık hizmetleri verilirken bu standartların dışına çıkılmadığının yargısal denetime tabi tutularak, hukuka uygun olup olmadığını denetime tabi tutturmak istiyoruz. Bu süreçte tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. Ali Aydın’ın bu durumundan sorumlu tüm kurum ve kuruluşları, şahısları adli ve hukuki süreçte ilerleyerek sorumluların tespit edilmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Hastaneden açıklama

Öte yandan iddiaya ilişkin hastane yetkilileri tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, tedavi sürecinde hasta ile sürekli iletişimde olunduğu, hastanın operasyon sonrası dikkat etmesi gereken hijyen kurallarına ilişkin önceden bilgilendirildiği belirtildi. Hastanın operasyondan bir gün sonra kontrol amacıyla geldiği hastanede güvenlik kamerası görüntülerinde elindeki mendille yüzünü, alnını ve ardından da ameliyatlı gözünü sildiğinin belirlendiği ifade edildi. Hastanın hijyen kurallarına uymadığı ifade edilerek, yaşanan durumla ilgili hastane ve doktor kaynaklı herhangi bir ihmal bulunmadığı kaydedildi.

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Başlıklar :trabzongöz ameliyatıgöz hastanesiortahisar
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