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İngiltere radyo skandalını konuşuyor: Kral Charles'ın ölüm haberini yayınlandılar

İngiltere radyo skandalını konuşuyor: Kral Charles'ın ölüm haberini yayınlandılar

10:01, 11/08/2026, Salı
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İngiltere radyo skandalını konuşuyor: Kral Charles'ın ölüm haberini yayınlandılar
Kral III. Charles

İngiltere’de yayın yapan Radio Caroline, Kral III. Charles’ın hayatını kaybettiğini duyuran önceden kaydedilmiş ses dosyasını yanlışlıkla yayına verdi.

İngiltere’de bir radyo istasyonunda yaşanan teknik hata, kısa süreliğine ülke gündemini değiştirebilecek bir yanlış duyuruya dönüştü.


Radio Caroline’da yayın sırasında Kral III. Charles’ın hayatını kaybettiğini belirten önceden kaydedilmiş bir anonsun yanlışlıkla yayına verilmesi üzerine yayın kesildi.


Mayıs ayında gerçekleştirilen program sırasında dinleyiciler, “Majesteleri Kral III. Charles’ın vefatı nedeniyle saygı göstergesi olarak normal yayınlarımızı ikinci bir duyuruya kadar askıya aldık” şeklindeki anonsu duydu.


Söz konusu duyurunun ardından ulusal marşın çalınması ve yaklaşık 16 dakika boyunca sessizlik yaşanması, olayın sıradan bir teknik aksaklıktan çok daha ciddi algılanmasına neden oldu.


Önceden kaydedilen ses dosyası yayına girdi


İngiltere İletişim Kurumu (Ofcom) tarafından yapılan incelemede, olayın stüdyo bilgisayarında gerçekleştirilen bakım çalışması sırasında meydana geldiği belirlendi.


İncelemeye göre, stüdyo bilgisayarında bakım yapan bir personel merak nedeniyle daha önce kaydedilmiş bazı ses dosyalarını açtı. Ancak dosyalardan birinin canlı yayına aktarıldığını fark etmedi.


Kral III. Charles’ın öldüğünü bildiren kaydın yayına girmesiyle birlikte programın normal akışı kesildi.


Personel panikle stüdyodan ayrıldı


Yaşanan durumun fark edilmesinin ardından söz konusu kayıt durduruldu. Ancak Ofcom’un incelemesine göre, olaya neden olan çalışan panikleyerek stüdyoyu terk etti.


Yayın akışının yeniden kontrol altına alınmasının ardından program sunucusu dinleyicilerden özür diledi. Sunucu, yayında yanlışlıkla bir bilginin paylaşıldığını ve yaşananların teknik bir hatadan kaynaklandığını açıkladı.


Buna rağmen yanlış duyurunun düzeltilmesinin yaklaşık 30 dakika sürmesi, yayın denetleme kurumunun değerlendirmesinde önemli bir unsur oldu.


Ofcom: Ciddi bir yayın hatası yapıldı


Ofcom, olayla ilgili incelemesinin ardından Radio Caroline’ın yayın ilkelerini ihlal ettiğine karar verdi.


Kurum, haberlerin doğru ve tarafsız şekilde sunulmasını ve yayın sırasında meydana gelen önemli hataların mümkün olan en kısa sürede düzeltilmesini öngören kuralların ihlal edildiğini bildirdi.


Ofcom, özellikle kamuoyunu yakından ilgilendiren önemli bir konuda Kral III. Charles’ın hayatını kaybettiğine yönelik yanlış bir duyurunun yapılmasını ciddi bir yayın hatası olarak değerlendirdi.


Yanlış anonsun ardından ulusal marşın çalınması ve uzun süre sessizlik yaşanması da olayın etkisini artıran unsurlar arasında gösterildi.


Radyo yönetiminden önlem


Radio Caroline yönetimi ise olayın ardından benzer bir yanlışlığın yeniden yaşanmaması için çeşitli önlemler aldı.


Yönetim, olayla bağlantılı personelin uyarıldığını ve çalışanın yaşanan hata nedeniyle özür dilediğini açıkladı.


Ayrıca Kral’ın ölümünü duyuran söz konusu ses dosyalarının stüdyo bilgisayarının masaüstünden kaldırıldığı bildirildi.


Radyo yönetimi, yayın ekibinde görev yapan çalışanlara ilgili prosedürleri yeniden hatırlatırken, önceden kaydedilmiş içeriklerin canlı yayın sırasında yanlışlıkla kullanılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin de gözden geçirildiğini duyurdu.


16 dakikalık sessizlik paniğe neden oldu


Kral III. Charles’ın hayatını kaybettiğine ilişkin yanlış duyurunun ardından ulusal marşın çalınması ve yaklaşık 16 dakikalık sessizlik yaşanması, dinleyiciler açısından duyurunun gerçek olduğu izlenimini güçlendirdi.


Ancak olayın teknik bir hatadan kaynaklandığının anlaşılmasıyla yayın yeniden normal akışına döndü.


Ofcom’un kararıyla birlikte olay, yalnızca bir radyo istasyonundaki teknik aksaklık olarak değil, kamuoyunu ilgilendiren kritik haberlerin doğrulanmadan veya gerekli yayın kontrollerinden geçirilmeden yayına verilmesinin doğurabileceği sonuçlar açısından da dikkat çekici bir örnek olarak kayıtlara geçti.


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Başlıklar :radyokral charlesi̇ngiltere
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