Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'a Davos'tan özel davet

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek Sustainable Development Impact Meetings 2026 kapsamında düzenlenecek üst düzey yuvarlak masa toplantısının açılış konuşmasını yapmak üzere Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’yi davet etti.

25 ÜST DÜZEY LİDER KATILACAK

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da programda aktif rol üstlenecek. Dünya Ekonomik Forumu Başkanı tarafından iletilen özel davet kapsamında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, “Meeting of the Circular Economy Transformation Community” başlıklı toplantıda “Firestarter & Special Remarks” oturumunda açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Katılım 25 Üst Düzey Liderle Sınırlı Katılımın yaklaşık 25 üst düzey liderle sınırlandırıldığı toplantı, küresel ölçekte döngüsel ekonominin dönüşümünü şekillendiren aktörleri bir araya getirecek. Programda sanayi rekabetçiliği, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı, kaynak güvenliği ve sürdürülebilir büyüme başlıkları, döngüsel ekonomi perspektifinden ele alınacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA ÖRNEK OLAN HAREKETİ: SIFIR ATIK

Emine Erdoğan yaklaşık 20 dakika sürecek hitabında, Türkiye’nin dünyaya örnek teşkil eden Sıfır Atık Hareketi deneyiminden hareketle döngüsellik, kaynakların verimli kullanımı ve sıfır atık yaklaşımına ilişkin küresel ölçekte önem taşıyan mesajlar verecek.

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