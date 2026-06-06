Yeşil dönüşüme 700 milyon dolar harcama yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Sıfır Atık Forumu 2026"nın ilk bakanlar oturumuna katıldı.

ÇEVRECİ PROJELERE ÖNCELİK VERİYORUZ

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalıştıklarını belirten Bakan Kacır, "Bu yatırım teşvik sistemimizi, sanayinin yeşil ve döngüsel dönüşümünü daha etkin şekilde destekleyecek biçimde yeniden yapılandırdık. Doğal kaynakları koruyan, kaynak verimliliğini artıran, düşük karbonlu üretimi destekleyen ve döngüsel ekonomiyi güçlendiren yatırımlara öncelik veriyoruz" ifadelerini kullandı.

YEŞİL DÖNÜŞÜME HER ALANDA TEŞVİK

Yeşil dönüşümün her alanda desteklendiğinin altını çizen Bakan Kacır, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) aracılığıyla, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği alanında çalışan 4 bin 500 projeye ve 4 bin 300 bilim insanına 700 milyon dolar kaynak tahsis etmiştir" açıklamasını yaptı.

1,3 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN TAMAM

Kacır, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sanayide 71 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Dünya Bankası ile iş birliği içinde üç büyük proje kapsamında 1 milyar doların üzerinde finansman sağladık. İslam Kalkınma Bankası'ndan 250 milyon dolarlık finansmanın harekete geçirilmesine yönelik çalışmalarda son aşamaya geldi” bilgisini paylaştı.











