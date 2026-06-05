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Çiftçilerin 165 milyon 522 bin liralık destek ödemeleri hesapta

Çiftçilerin 165 milyon 522 bin liralık destek ödemeleri hesapta

18:375/06/2026, Cuma
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "165 milyon 522 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı. Bakan Yumaklı, Anadolu'nun bereketli topraklarını işleyen üreticinin yanında olduklarını belirtti.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

"Hayırlı ve bereketli olsun"

Anadolu'nun bereketli topraklarını işleyen üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Yumaklı,
"165 milyon 522 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
değerlendirmesinde bulundu.

Kimlere ne kadar ödeme yapılacak?

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 108 milyon 586 bin 271 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 49 milyon 376 bin 609 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 7 milyon 559 bin 120 lira ödeme yapılacak.



#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanı
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