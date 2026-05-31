Milli tohumculuğa 17 türde 39 yeni çeşit

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki enstitülerce, 39 yeni tarla bitkisi çeşidinin 2026 yılı itibarıyla tescil edildiğini açıkladı. Yumaklı, Yeni Şafak'ın da aralarında bulunduğu bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, bakanlık olarak tarım politikalarında tohumculuğa özel önem verdiklerinin altını çizerek, bu sektörün gelişmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerine işaret etti.

MİLLİ TEDARİK SİSTEMİ HER SENE GÜÇLENİYOR

Çiftçiye en kaliteli üretim materyalinin ulaştırılması ve tüketicilere güvenli gıda temininin öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayan Yumaklı, “Yurt içi tohumluk üretim kapasitesini geliştirmek ve ihtiyacımız olan tohumu üretmek, sektörü desteklemek, özel girişimciliğin ağırlıklı olduğu milli bir tedarik sistemini güçlendirmek, uluslararası rekabet gücüne sahip bir milli tohumculuk sektörünün oluşturulmasına öncülük etmek temel politikalarımız arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı. Geliştirilen çeşitlerin stratejik gıda arzı güvenliği için hayati önem taşıdığına dikkati çeken Yumaklı, Ar-Ge çalışmalarının meyvelerini toplamaya devam ettiklerini bildirdi.

UZUN YILLARI BULAN ISLAH VE AR-GE SÜRECİNİN SONUCU

Yumaklı, "2026 yılında TAGEM tarafından tescil edilen çeşitler; anason (1), arpa (1), aspir (1), Aydın salebi (1), ayçiçeği hattı (15), çeltik (1), ekmeklik buğday (5), haşhaş (2), korunga (1), makarnalık buğday (1), Muğla salebi (1), nohut (2), pamuk (2), patates (1), soya (1), tütün (1) ve yer fıstığı (2) türlerinden oluşuyor. Tohum geliştirme süreci yoğun emek, bilgi ve tecrübe gerektirir. Bir çeşidin tescil edilmesi, klasik ıslah yöntemleriyle yaklaşık 10 ila 15 yıl arasında sürebilmektedir. Bu çeşitlerin tamamı, uzun yıllara yayılan çalışmaların ve sabırla yürütülen ıslah süreçlerinin bir sonucu olarak ülkemiz tarımına kazandırılmıştır" dedi.

TAGEM’DEN 1087 ÇEŞİT

Bu sene tescil edilen çeşitler arasında; 16 yıllık çalışmalar sonucunda Türkiye’nin ilk mera tipi baklagil yem bitkisi olan korunga çeşidi “Terzioğlu” adıyla Millî Çeşit Listesi’nde yerini aldığını aktaran Yumaklı, Doğu Anadolu doğal vejetasyon meralarından toplanan 1400 genotip içerisinden seçilerek ıslah edilen bu korunga çeşidinin mera şartlarında kurağa, soğuğa ve otlatma baskısına dayanıklılığıyla ön plana çıktığının altını çizdi.

4 BİN TOHUM TESCİL EDİLDİ

Yumaklı, TAGEM’e bağlı araştırma enstitü müdürlükleri tarafından, tarla bitkileri alanında tescil çalışmalarının başladığı tarihten bugüne kadar yaklaşık 4 bin çeşidin tescil ettirildiğini belirterek, “Islah çalışmaları kapsamında yüksek verimli, biyotik ve abiyotik stres koşullarına toleranslı çeşitler geliştirilirken; enerji değeri, protein miktarı ve yağ oranı gibi kalite kriterleri bakımından üstün özelliklere sahip çeşitlerin geliştirilmesine de önem veriliyor. Bugün gelinen noktada, tarla bitkileri alanında 180’den fazla türde çeşitli Ar-Ge faaliyetleri, yaklaşık 100 farklı türde ise ıslah çalışmaları yürütülüyor. Yürütülen ıslah faaliyetleri kapsamında, 2026 yılında tescil edilen çeşitlerle birlikte hâlihazırda Millî Çeşit Listesi’nde toplam 1087 TAGEM çeşidi yer alıyor. TAGEM, geliştirilen bu çeşitleri kamu ve özel sektör tohumculuk firmalarına devrederek çiftçilerimizin hizmetine sunuyor” değerlendirmesinde bulundu.



