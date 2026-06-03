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Üreticilere 30 milyon euroluk hibe desteği: Bakan Yumaklı başvuru detaylarını açıkladı

Üreticilere 30 milyon euroluk hibe desteği: Bakan Yumaklı başvuru detaylarını açıkladı

10:333/06/2026, mercredi
G: 3/06/2026, mercredi
AA
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IPARD III Programı 11. başvuru çağrı ilanı yayımlandı.
IPARD III Programı 11. başvuru çağrı ilanı yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında 30 milyon euro bütçeli 11. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını duyurdu. Destekle et, süt, yumurta ve su ürünleri işleme tesislerinin yanı sıra soğuk hava depoları ve toplama merkezleri modernize edilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 30 milyon avro bütçeli IPARD III Programı 11. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, IPARD III Programı'nın yeni çağrısına ilişkin paylaşım yaptı.

Kırsala bereket, girişimcilere güç olmaya kararlılıkla devam ettiklerini belirten Yumaklı, şunları ifade etti:

"30 milyon avro bütçeli IPARD III Programı 11. başvuru çağrı ilanı bugün yayımlandı. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması tedbiri kapsamında, süt, et, yumurta, meyve-sebze ve su ürünleri işleme tesislerini, süt toplama merkezlerini, soğuk hava depolarını destekleyeceğiz. Üretimin ve üreticinin yüzyılında, vatandaşlarımızı desteklerle buluşturarak, üretim gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun"


#başvuru çağrı
#IPARD III Programı
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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