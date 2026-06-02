Uzun yıllardır güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen bilezikler, artık yalnızca düğün sezonlarının değil, bireysel yatırım planlarının da önemli bir parçası haline geliyor. Sektör temsilcilerine göre kullanıcıların ajda bileziğe yönelmesindeki en önemli etkenlerden biri, ürünün hem estetik hem de yatırım değeri taşıması. Özellikle işçiliksiz veya düşük işçilikli modeller, yatırım amacıyla alım yapan vatandaşların öncelikli tercihleri arasında bulunuyor.